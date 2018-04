Spotify presenta una nueva versión gratuita con menos restricciones

En un evento en la ciudad de Nueva York, Spotify, la plataforma de música en línea, presentó una nueva versión gratuita para fortalecer su posición y seguir siendo el líder en el mercado.





El cambio le permite a los oyentes libres obtener acceso a 15 listas de reproducción, en las que el usuario puede reproducir cualquier canción que desee dentro de ellas y escucharla tantas veces quiera, de forma que ya no esta sujeto a la reproducción aleatoria de la plataforma, al menos dentro de las listas.



Sin embargo, los repertorios no son elaborados por el usuario, si no generados por la plataforma de música en función a los hábitos de escucha del oyente. Incluyen un total de 750 canciones y se actualizan constantemente, la mayoría de ellas a diario.



Para mejorar la experiencia del usuario en la versión gratuita, la plataforma le pedirá escoger a sus artistas favoritos para poder brindar listas de reproducción personalizadas y acordes a sus gustos.



Es el primer cambio importante en el nivel gratuito de Spotify desde 2014. "Sabemos que esta es la única manera de lograr nuestro objetivo de atraer a miles de millones de seguidores a la plataforma y hacer que toda la industria de la música tenga el tamaño que debería tener, según nosotros", explicó Gustav Soderstrom, jefe de investigación y desarrollo de la compañía sueca.



Soderstrom explicó que el 60% de los suscriptores que pagan, inicialmente habían sido usuarios del servicio gratuito. El servicio gratuito tendrá ahora menos restricciones, indicó.



Los anuncios publicitarios seguirán impuestos en el servicio gratuito y no será posible descargar canciones para escucharlas sin internet, a diferencia de la oferta Premium.



Spotify aprovechó el evento para también anunciar el lanzamiento de un modo de bajo consumo de la aplicación, para que se reduzca a un 75% menos de uso de datos al momento de reproducir música en línea.

