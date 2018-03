Spotify se estrenará en la Bolsa de Nueva York el próximo 3 de abril

16 de marzo 2018 , 09:06 a.m.

La plataforma de streaming musical Spotify anunció que comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York el próximo 3 de abril, en uno de los estrenos bursátiles más esperados del año.



La compañía, que inició los trámites para salir a bolsa el pasado febrero, dio a conocer este jueves detalles de sus planes durante una conferencia con potenciales inversores en Nueva York.

En lugar de emitir nuevas acciones, como es habitual en este tipo de operaciones,

Spotify confirmó que tiene previsto ofrecer directamente sus títulos actuales en el mercado. "El modelo tradicional para hacer pública una compañía simplemente no nos va muy bien", explicó el fundador y consejero delegado, Daniel Ek.



La empresa defiende que está adecuadamente capitalizada y no necesita fondos adicionales, por lo que prefiere esta opción para que el proceso sea más transparente y permita a cualquier inversor acceder a sus títulos en igualdad de condiciones.



De esta forma, no se fijará un rango de precios para las acciones antes del inicio de las ventas como es lo habitual muchas salidas a bolsa. La compañía también evitará la tradicional campaña mediática para alimentar interés por su estreno bursátil y el clásico campanazo de salida en su primer día de cotización.



La semana anterior a su estreno en Wall Street, el próximo 26 de marzo, Spotify tiene previsto ofrecer sus previsiones financieras para este año. La firma, disponible en 61 países, tiene 71 millones de suscriptores de pago, casi el doble que su rival, Apple Music, que cuenta con 36 millones, y más de 159 millones de usuarios activos mensuales, según contabilizó el 31 de diciembre de 2017.



En este sentido, Spotify destacó al anunciar su salida a bolsa que monetiza sus servicios a través de la publicidad y de las suscripciones, y que sus usuarios están "altamente comprometidos": los de pago habían aumentado un 46 por ciento anual y los usuarios activos mensuales un 29 por ciento anual a finales del año pasado.



La plataforma anunció pérdidas por valor de 1.500 millones de dólares en 2017, pero destacó que año a año ha ido progresando en sus cuentas: ingresó 2.370 millones de dólares en 2015; 3.600 millones en 2016 y 4.990 millones en 2017.



