Sportflix, la plataforma que promete ser el 'Netflix de los deportes'

Los servicios de 'streaming', como Netflix, se han popularizado en el mundo como una opción para acceder a cualquier hora y desde casi cualquier dispositivo para ver series, películas, documentales, entre otras.



Una nueva plataforma, de origen mexicano, saldrá al mercado el próximo 30 de agosto, pero esta vez para conquistar un grupo aún más especializado y demandante: el deportivo.

Sportflix es el nombre de este servicio que, según su vicepresidente, será “el Netflix de los deportes”.

“Somos una plataforma de retransmisión. Esto quiere decir que nosotros no montamos toda la producción en cada lugar que se lleve a cabo un evento, sino que retransmitimos de cadenas televisivas que sí lo hacen”, dijo a ese portal Matías Said, vicepresidente de Sportflix al portal ttvnews.



Said indicó que aunque aún no han logrado contratos con las cadenas que transmiten todos los deportes, ya tienen un catálogo que les permite ofrecer varios eventos deportivos.



“Ese catálogo hoy en día se pulió a medida que fuimos consiguiendo o no la retransmisión, y bueno, llegamos a cumplir el objetivo que era cubrir los deportes más populares dentro de los países que más interés deportivo tienen”, indicó.



La plataforma tendrá, por ahora tenis, la NBA (liga de baloncesto de Estados Unidos), NHL (hockey), NFL (fútbol americano), UFC (boxeo), Fórmula 1, Fútbol, Juegos Olímpicos y golf. También tendrán los juegos de las eliminatorias al Mundial, Eurocopa, Copa América, entre otros.

“Dentro del fútbol tendremos a nivel local Ligas de México, Argentina, Brasil, EEUU, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Copa del Rey, Copa Italia, Copa MX, Copa Argentina, FA Cup, Supercopa de Italia, Supercopa de España y algunos amistosos de pretemporada. Y a nivel continental: Libertadores, Sudamericana, Recopa Sudamericana, Champions League, Europa League, Mundial de Clubes y Concachampions”, explicó Said.



En su página web, Sportflix muestra algunos de sus planes que van desde los 19, 99 dólares (alrededor de 60.000 pesos colombianos) hasta los 29 dólares (unos 87.000 pesos).



Los planes incluyen imagen en HD (alta definición), entre dos y cinco pantallas para ver en cualquier dispositivo, sin anuncios. Solo la opción Premium le da la posibilidad del PPV (pago por ver) que le da la posibilidad de acceder a eventos exclusivos.



