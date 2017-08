SoundCloud recibe una segunda oportunidad y se salva de 'morir'

SoundCloud, el servicio que tiene más de 160 millones de canciones y 175 millones de usuarios, no pasaba por un buen momento. Dificultades económicas y despidos dejaban entrever un posible 'muerte'.

En julio de este año la compañía, con sede principal en Berlín, redujo el 40 por ciento de su personal eliminando 173 puestos de trabajo (tenía 420), indicó la agencia Bloomberg.



El objetivo con esta decisión era reducir los costos y así construir una base financiera sólida para entrar a competir en el mercado.



Las cosas no pintaban bien. Más allá del riesgo latente de sus competidores, SoundCloud se quedaba sin dinero. Por un lado porque la mayoría de los contenidos almacenados son gratuitos y de otra parte porque el modelo de pago instaurado en 2016 no generó los frutos esperados.



Sin embargo, cuando todo parecía oscuro, la empresa recibió un salvavidas de nuevos inversionistas (Raine Group y Temasek Holdings de Singapur) que han acordado invertir 170 millones de dólares. Si bien la inyección de dinero mantiene 'viva' la compañía, hay varias exigencias que deben cumplir.



El máximo ejecutivo de SoundCloud Alex Ljung sera reemplazado por Kerry Trainor, el ex jefe del servicio de video en línea Vimeo, de acuerdo con Bloomberg. De hecho, se habla que la firma cambiará su modelo de negocio y se centrará en la venta de más herramientas para creadores de contenido.



La nueva ronda de financiación valoró a la compañía de 'streaming' de música en 150 millones de dólares, en comparación con la valoración de 700 millones de dólares que se dice habría recibido el año pasado.



Los primeros financiadores de SoundCloud tuvieron que aceptar una reducción en las inversiones anteriores como parte del acuerdo.



TECNÓSFERA