Una ingeniera de sistemas que respira código y trabaja por las mujeres

Hace cinco años, Sorey fue la primera mujer colombiana reconocida como Microsoft MVP (Most Valuable Professional), un mérito por el uso de tecnologías para el desarrollo de comunidades.



Esta ingeniera de sistemas, de 35 años, nacida en Medellín, tiene su propia fundación y con un equipo de desarrolladores de software da talleres en el país a quienes no tienen oportunidad de estudiar alguna profesión relacionada a la computación.

A los 16 años, a pesar de que los estudios vocacionales la ubicaban en temas como el arte y la filosofía, Sorey llegó a su carrera porque le gustaban los computadores y había escuchado que tenía una buena proyección de futuro. Por fortuna, según lo narra ella, resultó buena para los algoritmos.



Sorey crea aplicaciones móviles, pero también se inclina por el activismo digital. Hace 9 años generó una comunidad de desarrolladores de software a través de redes sociales, que en 5 años se formalizó como fundación. “En ese momento las capacitaciones en tecnología no eran tan comunes. Llegábamos a espacios como el Parque Explora y teníamos a más de 1.000 asistentes”.



Cuando trabajó con el programa 'Mujeres Digitales', de la Gobernación de Antioquia, Sorey se inició en el feminismo. “Antes yo era ingeniera y nunca me había sentido así. Por mi historia no pensaba que ser mujer fuera una limitación, pero cuando conocí las realidades de otras mujeres, abrí los ojos. Eso de a mí no me pasó no era cierto”.

“En general tus logros son menores para tus compañeros hombres, aun así sean iguales a los de ellos”. Gracias a ese espacio, Sorey pasó a enfocarse también en las mujeres. Con su fundación apoyan colectivos que trabajan por las mujeres y la tecnología. Es cofundadora también de Codies, un nombre que juega con las palabras de su slogan: Ladies and Code.



Una vez, escuchó una chica decir: “A mí me va muy bien, no me ha pasado nada. Es que con ellos soy un muchacho más”. “Eso resume nuestra posición”, asegura Sorey. “Nos volvemos uno más para encajar, pero eso no debería pasar. Deberías poder ser mujer, ser tu misma y tener tu lugar dentro de la tecnología siendo reconocida como una igual”.



Por eso, la ingeniera explica que para involucrar más niñas en las áreas de ciencia y tecnología “de todas las cosas que se pueden hacer, la principal es visibilizar nuevos modelos y roles a seguir”.



Sorey cuenta que cuando les pregunta a las jóvenes en algunos talleres y eventos, la mayoría de ellas sueñan con ser de grandes como hombres valiosos y emprendedores. Es decir, al imaginar su éxito piensan en imágenes masculinas, no en mujeres. “Necesitamos mostrar a las mujeres logrando cosas. Porque las mujeres ya las logran, pero poco se muestra".



En sus proyectos, Sorey busca atender la situación también con una metodología que es utilizada en EE. UU. Con el aprendizaje en “escenarios seguros”, la idea es generar jornadas de capacitación donde las chicas aprendan con y de otras chicas.



“No queremos aislarlas. Nuestra intensión es darles las herramientas necesarias para aprender en un escenario donde no tengan que oír frases, hasta sin intención, que las hagan pensar que no son capaces”.

Sorey y su pequeña, que hoy tiene 1 año. Foto: Tomada de Facebook de Sorey García

Para Sorey, quien es mamá de una bebé de 1 año, el núcleo familiar, que es tal vez el más difícil de abordar, depende de si los padres quieren entender que lo que hacen y dicen es importante para la proyección de las niñas en la tecnología.



Por su propia experiencia, lleva teletrabajando y como independiente ya 4 años, cree que “si más mujeres y niñas entendieran que con la tecnología se puede crear una carrera, ganar bien y compartir con tus hijos, seguramente más de ellas optarían por trabajar en este sector”.

