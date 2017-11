Ante crisis, Snapchat prepara el mayor rediseño de su historia

Snapchat no pasa por un buen momento. La aplicación cerró las cuentas del tercer trimestre con unas pérdidas de 443 millones de dólares y solo registró un aumentó del tres por ciento en usuarios.



La plataforma, que suma 178 millones de usuarios activos al día, no está cumpliendo las expectativas de los inversores por lo que el valor de sus acciones han caído hasta un 20 por ciento.



Snapchat no la tiene fácil, sobre todo, cuando sus mayores competidores (Facebook, Instragram y WhatsApp) copiaron su más exitosa función, las historias efímeras.

La crisis de la plataforma es suscitada, no solo por la constante guerra que sostiene con Facebook y otras redes sociales, sino también porque algunos expertos coinciden en que la 'app' no es fácil de usar y porque tiene problemas con su sistema de publicidad automatizada.



Y a esto se suma el fracaso comercial de las Spectacles, las gafas inteligentes de la compañía que permiten tomar fotos y grabar videos. Según un reporte del medio digital 'The Information', la poca demanda de las gafas tiene a la firma con "cientos de miles" de unidades acumulando polvo en sus bodegas.



El reporte contradice al CEO de Snap Inc., Evan Spiegel, quien recientemente aseguró en un evento que se han vendido unas 150.000 unidades. Spiegel llegó a afirmar que superaron con mucho la meta, que era similar -dijo- a lo que logró Apple con el primer iPod: 100.000 unidades.



Ante estos problemas, Spiegel no ve otra alternativa que rediseñar la plataforma y lograr conseguir más usuarios y mejores resultados financieros. La idea, con el cambio, es que Snpchat sea más fácil de usar.



"Existe una gran probabilidad de que el rediseño de nuestra aplicación sea perjudicial para nuestro negocio en el corto plazo, y todavía no sabemos como cambiara el comportamiento de nuestra comunidad cuando comiencen a usar nuestra 'app' actualizada", aseguró el presidente ejecutivo.



Según Business Insider, el rediseño contempla cambios en la forma como se muestra el contenido de los contactos y socios creadores. Además, es espera que Snapchat utilice algoritmos para personalizar la alimentación 'interminable' de videos a la derecha de la cámara. Es posible que esta gran actualización se despliegue el 4 de diciembre de este año.



"Estamos dispuestos a asumir ese riesgo por lo que creemos que son beneficios sustanciales a largo plazo para nuestro negocio", advirtió Spiegel.



TECNÓSFERA