Servicios jurídicos y tecnología, una fórmula exitosa que toma fuerza

De acuerdo con cifras de la Corporación de Excelencia en la Justicia, Colombia es uno de los países con más abogados. Actualmente existen alrededor de 100 facultades formales de derecho, lo que representa mucha oferta pero no la misma demanda, justamente porque no todos los ciudadanos ni empresarios pueden darse el lujo de pagar los honorarios de un profesional de derecho porque el valor de sus honorarios es alto.

Sin embargo, empieza a tomar fuerza en el país los legaltech, las consejerías de abogados a través de la tecnología, lo cual permite eficiencia, rapidez y economía.



En la actualidad en Colombia, “estamos proponiendo un modelo revolucionario en el sector jurídico, ya que la gente sin tener que salir de la casa o de la oficina, nos confía un trámite o proceso a través de la plataforma virtual con la certeza de que a precios competitivos, un profesional idóneo se encargará del trámite completo de la mano de la tecnología que le ayudará a automatizar los procesos para ser más eficientes en el menor tiempo posible”, asegura Cristhian Fresen, CEO Deleyes.com



DeLeyes.com surge como una iniciativa que pretende acercar los servicios legales a cualquier persona que no cuenta ni con el tiempo ni el dinero, pues los trámites jurídicos son engorrosos y complicados, además de ser costosos.

“Nosotros recibimos solicitudes para hacer reclamaciones de garantías, interponer tutelas y derechos de petición a través de un solo clic, así como requerimientos de los pequeños y medianos empresarios para solicitar asesorías jurídicas y tributarias que prestamos por menos del 50% de lo que cobra normalmente un abogado”, agrega Fresen.



Actualmente muchos gerentes canalizan sus esfuerzos en alcanzar metas a corto y mediano plazo, pero no tienen en cuenta ni cuantifican, los posibles riesgos legales a los que se enfrenta la empresa por falta de conocimiento, negligencia o iliquidez en el momento.



En este sentido, Deleyes.com presenta un producto novedoso y económico para las pymes como lo es “LegalPRO”, el cual a través de un plan de suscripción, le da a las empresas la oportunidad de acceder a consultas ilimitadas, revisión de documentos, descuentos en trámites legales y acceso a un equipo de expertos independientes en todas las áreas del derecho, por un costo anual que no supera los tres SMLV.



“Nuestro objetivo es cambiar el chip de la pequeña empresa en Colombia. Queremos que los empresarios crezcan y hagan negocios con el pie derecho, previniendo y gestionando sus riesgos y no reaccionando a los problemas. Por esto ponemos a disposición un equipo legal de calidad y experiencia a un precio muy asequible, al cual podrán acceder a este servicio a través de nuestra plataforma virtual”, agregó Fresen, CEO de Deleyes.com y creador de LegalPRO.



“Somos una plataforma que le permite gestionar los trámites legales en Colombia de manera sencilla, sin incurrir en altos costos y con el respaldo de un equipo especializado”, puntualiza Fresen.



El Plan de suscripción LegalPRO, está dirigido especialmente a emprendedores y/o empresarios que no cuentan con los recursos para contratar a un abogado de planta o que, el que tienen, se enfoca solamente en un área. El valor anual de este plan es de $2.040.850 IVA incluido. Este incluye consultas ilimitadas, revisión de documentos, entre otros beneficios.