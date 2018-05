La esperanza por mantener la neutralidad de la red en EE. UU. vive

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que pretende revertir la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por su sigla en inglés) de revocar los principios de neutralidad de la red, también conocidos como de 'no discriminación' en línea. El esfuerzo legislativo, que tuvo 52 votos a favor y 47 en contra, aún enfrenta una batalla cuesta arriba.

El margen de la votación fue mayor de lo esperado pues contó con tres republicanos, 47 demócratas y dos independientes. Muchos políticos están convencidos de que el tema ayudará a motivar a los jóvenes a votar en las elecciones al Congreso de 2018 y numerosas encuestas muestran un apoyo público abrumador.



Sin embargo, aunque el desarrollo sea esperanzador, no está claro si la Cámara de Representantes de EE. UU. votará de la misma manera. De aprobarse también allí, el proyecto tendría que ser aprobado por veto presidencial. La Casa Blanca ha dicho que se opone a derogar la orden tomada en diciembre por la FCC.



"Tratemos Internet como el bien público que es. No permitimos que las compañías de agua o las compañías telefónicas discriminen a los clientes; no restringimos el acceso a las carreteras interestatales, diciendo en qué carretera se puede o no viajar", dijo este miércoles el líder demócrata del Senado Chuck Schumer. "No deberíamos hacer eso con Internet tampoco".

No restringimos el acceso a las carreteras, diciendo en qué carretera se puede o no viajar (...) No deberíamos hacer eso con Internet tampoco FACEBOOK

TWITTER

La neutralidad de la red se trata de un principio promulgado y promovido por académicos y organizaciones sociales en los años sesenta que limita el poder de los operadores de servicio de internet de controlar el tráfico que pasa por sus redes. Al ser un principio, los países lo adaptan a sus legislaciones de maneras diferentes.



Entre otras, la neutralidad previene que los operadores creen servicios de 'carriles rápidos' que beneficien a los que pagan una suma mayor, procurando que los contenidos en internet sean tratados en igualdad de condiciones (que viajen con el mismo ancho de banda) sin importar si se trata de un servicio premium por demanda o de una fotografía familiar en un chat.



También evita que los operadores dividan el acceso a internet y creen servicios específicos como un plan de datos solo para redes sociales y correo y otro diferente para acceder a un buscador o ver películas en internet.

La discusión sobre la neutralidad de la red en EE. UU. se ha agitado desde que la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC), regulador de telecomunicaciones en ese país, aprobó en diciembre un proyecto propuesto por su actual director, Ajit Pai. La decisión, que en su momento quedó con una votación de 3 contra 2, derogó una ley de 2015 de la administración Obama en la que se consignan los principios de neutralidad dentro de la legislación estadounidense.



Las reglas establecidas bajo el mandato del presidente demócrata Barack Obama prohibieron a los proveedores de servicios de internet (ISP) bloquear o ralentizar el acceso al contenido o cobrar a los consumidores más por cierto contenido.

Mignon Clyburn, miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), votó en contra de la finalización de la neutralidad de la red. Foto: Chip Somodevilla / AFP Manifestaciones el día previo a la votación del proyecto para poner fin al principio de Neutralidad de la Red en Estados Unidos, propuesto por Ajit Pai. Foto: Bloomberg Imágenes de la manifestación frente a la sede de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el día de la derogación de las reglas de 2015. Foto: Bloomberg

A pesar de las manifestaciones en contra de la decisión que tuvieron lugar frente a las instalaciones de la FCC y de las preocupaciones de organizaciones que luchan por la defensa de derechos digitales, este mes, la FCC anunció que la derogación de las reglas de 2015 entrará en vigencia el próximo 11 de junio.



Por su parte, los republicanos han dicho que respaldan los principios de Internet y quieren que los demócratas negocien para consagrar las leyes de neutralidad de la red en la ley.



El senador republicano John Thune, que preside el Comité de Comercio, dijo que "el hecho del asunto es que nada va a cambiar" después de que las nuevas reglas entren en vigencia y esto no incitará a la gente a votar. "No sé cómo se anima a las personas a votar si su Netflix funciona", dijo el congresista a Reuters.



Desde diciembre, han llegado reclamaciones a los tribunales que buscan tumbar la medida de la FCC y proteger los principios de neutralidad. Las nuevas reglas, aprobadas por la FCC, han sido rechazadas por firmas de internet como Facebook, Alphabet, Netflix y Amazon, entre otras. También un grupo de 22 estados ha demandado a la FCC por la derogación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters