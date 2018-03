Se resuelve el caso entre IBM y Microsoft por exempleada 

La International Business Machines (IBM) anunció una resolución de la disputa legal por secretos comerciales que llevaba contra una exempleada (ex vicepresidenta de recursos humanos) que fue contratada por Microsoft.

El acuerdo permite a Lindsay-Rae McIntyre comenzar a trabajar en Microsoft en julio. Las dos partes pidieron a la corte desestimar el caso por daños, poniendo fin a la batalla judicial. Cada uno correrá con sus propios costos legales.



Aunque no se dieron los detalles del acuerdo, ambas compañías parecieron complacidas con el acuerdo que hará que McIntyre posponga su traslado a Microsoft hasta julio de este año.



"Estamos contentos de que la acción se haya resuelto a satisfacción de todas las partes y que la Sra. McIntyre no comenzará sus nuevas responsabilidades hasta julio", dijo un portavoz de IBM en un comunicado. Una portavoz de Microsoft dijo en un comunicado que la compañía está complacida de haber resuelto el asunto.



Los abogados de la exempleada argumentaron en los documentos presentados ante el tribunal del caso que McIntyre que no malversaría ninguna información de propiedad de IBM, y que la información no sería útil ni para ella ni para Microsoft de todos modos.



Incluso, antes de llegar al acuerdo, una audiencia judicial había sido programada para el 12 de marzo a pedido de Microsoft. Aunque la compañía no era mencionada en la demanda, había aclarado con anterioridad que no estaba interesada en la información confidencial de IBM.



La demanda alegaba ante un tribunal federal en Nueva York, que McIntyre había violado un acuerdo de no competencia que mantenía con IBM por el plazo de un año y argumentaba que la exempleada podría divulgar datos confidenciales sobre diversidad y estrategias de recursos humanos y contratación de IBM a su competencia, en este caso Microsoft.



IBM había pedido a un juez que hiciera cumplir el acuerdo de no competencia, diciendo que eso ayudaría a asegurar que McIntyre no divulgara a Microsoft "información altamente confidencial sobre los esfuerzos de IBM para reclutar y mantener una fuerza de trabajo diversa".



Los abogados de empleo dijeron que la demanda era inusual porque IBM argumentó que sus datos y estrategias de diversidad eran "secretos comerciales" de valor económico, un término legal típicamente asociado con tecnologías de vanguardia o recetas estrictamente protegidas.



McIntyre fue contratada por Microsoft como directora de diversidad después de trabajar durante más de dos décadas en IBM, donde ocupó cargos ejecutivos, incluido vicepresidenta de recursos humanos y vicepresidenta de planificación de sucesión de liderazgo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias