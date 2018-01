Se reestableció el servicio de voz para usuarios de Claro

Claro, el operador de telefonía móvil en Colombia con mayor número de usuarios, confirmó la existencia de intermitencias en el servicio de datos y voz en la mañana de este sábado. La falla en el servicio duró alrededor de entre 3 y 4 horas



Según Claro al momento está investigando el origen de la falla y se desconoce si se trata de un problema técnico. Claro (Comcel SA), según cifras del segundo trimestre de 2017 de MinTIC, cuenta más de 29 millones de líneas.

Según los reportes ciudadanos, la caída del servicio inició aproximadamente a las 8:00 am. Aunque Claro ofreció disculpas y anunció por Twitter que el problema se presentaba en "los usuarios con terminales 4G" con "intermitencia" en los servicios de voz a nivel nacional, en las redes sociales algunas personas aseguran que tuvieron inconvenientes también con 3G y 2G.



Para las 11:30 am, la operadora informó por Twitter que los servicios de voz fueron restablecidos con éxito. La compañía comentó que se investiga la cantidad de usuarios afectados, pero aclaró que no fue una caída total del servicio.



NOTICIA EN DESARROLLO...