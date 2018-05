¿El trino de 'Popeye' se puede considerar un delito?

"Maldit@s petristas denuncien mi tw (Twitter). Los odio. Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando comience el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo a Colombia y soy un guerrero santo. Y peleo por la familia del No. Dios, cuanto l@s odio".



Este fue el polémico trino de Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, que tiene encendidas las alarmas en la opinión pública. El mensaje, que iba dirigido a los seguidores de Petro, es para los expertos un delito. ¿Por qué?



De acuerdo con Andrés Guzmán, abogado especialista en crimen informático y evidencias digitales, la mayoría de las leyes que rigen en el mundo físico, también son aplicables en el mundo virtual.

En ese orden de ideas, si usted emite un mensaje similar al de alias Popeye, amenazando a una persona, comunidad o institución ya sea por redes social u cualquier otro medio, tenga presente podría enfrentarse a penas de uno o cuatro años de prisión y multa de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, según la ley 1142 de 2007.



El trino del exsicario de Pablo Escobar también estaría provocando el terrorismo y estados de zozobra en la sociedad, lo cual podría incurrir en penas que van desde los 10 a 15 años de prisión, y una multa de hasta 10.000 salarios mínimos.



"Las amenazas son un delito, bien sea por redes sociales o cualquier otro medio. Hay otros delitos como la instigación o la violencia. También existen infracciones de pánico, cuando por ejemplo usted se inventa que van a cerrar un banco y lo que hace es generar pánico", señaló Guzmán.



Es importante recordar que la injuria , es decir, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, podría incurrir en prisión de uno a tres años y multa de hasta 1.000 salarios mínimos. Además, la ley castiga actos que imputen falsamente a otro con penas que van hasta los cuatro años de corcel.

Si bien existen estas penas, el experto aseguró que se debe reforzar la normatividad.

"En Colombia se debe mejorar y actualizar la normatividad en el mundo digital, debido a que cada vez más existen personas con muchos seguidores en redes sociales y un solo trino, puede generar gran revuelo nacional", señaló.



En las redes sociales siguen creciendo los comentarios negativos y amenazantes. Un informe del ministerio TIC encontró que de 35.000 usuarios en redes sociales, el 25 por ciento son tóxicos.



Los investigadores encontraron que los mensajes tóxicos tienden a estar acompañados por muchos signos de interrogación y mayúsculas. Son creados, además, con menos hashtag (#) y URLs.



A tóxicos se refieren a mensajes rudos, irrespetuosos o poco razonables. Y claro, en el ámbito político, un escenario que siempre ha estado motivado por pasiones, sobre todo en el contexto coyuntural por el que atraviesa Colombia, se evidencia más esta tendencia.



¿Qué se puede hacer para bajarle al tono a estas amenazas en las plataformas digitales? Recuerde que usted cuenta con mecanismos que permiten realizar denuncias. En Twitter, por ejemplo, diríjase al trino en cuestión, vaya a la flecha que se ubica en la parte superior derecha y seleccione ‘denunciar tweet’. Allí, la herramienta le solicitará cuál es su motivo de la denuncia.

