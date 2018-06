Los delitos informáticos que ocurren mientras usted ve el Mundial

Las transacciones no consentidas por internet, los hurtos de información y los fraudes virtuales, se incrementaron en las horas de los partidos de fútbol durante el Mundial Rusia 2018.

Así lo reveló un análisis ejecutado por la compañía de ciberseguridad Adalid, asegurando que esta clase de delitos digitales se han intensificado en un 35 por ciento durante el evento deportivo.



Axel Díaz, experto en seguridad informática de Adalid, advirtió que los ciberdelitos más frecuentes son el envío de 'malware' como troyanos, aquellos programas que aparentemente son legítimos pero en realidad son falsos y le brindan al atacante acceso remoto al equipo infectado.



"Hemos percibido que se existen muchas páginas gemeleadas, es decir, que se presentan como legítimas, pero en realidad son falsas. En su mayoría, son páginas que ofrecen links para ver la repetición de los goles, pero en realidad lo que hacen es robar información y datos bancarios", contó el experto.



Díaz también informó que a través de WhatsApp se están presentando gran cantidad de estafas. "Por medio de esa aplicación de mensajería se envían cantidad de memes, que contienen programas maliciosos. También hemos detectado que esas imágenes van acompañadas de links que incitan a ver los goles, pero en realidad lo que busca es robar datos sensibles de las víctimas", añadió.



El especialista contó también que se han evidenciado páginas web que prometen enlaces que aseguran la retransmisión de los partidos; en este caso las víctimas son los países que disputan los partidos.



"Hemos visto que se ejecutan ataques cibernéticos desde Asia y África. El continente más atacado es Europa. En Colombia también hay afectaciones y esto es grave porque las personas no cuidan sus equipos con programas de seguridad", aseguró Díaz.



Así las cosas, mientras usted ve a su equipo favorito, tengan en cuenta las siguientes sugerencias:



-No olvide desconectar la red de wifi si no la está usando.



-No abrir memes o mensajes por whatsApp de números desconocidos.



-No acceder a mensajes sospechosos o links con mensajes como "vea el partido en vivo gratis".



-Si quiere ver repeticiones de jugadas acceda directamente a una página web reconocida.



-Asegúrese que las URL a las que accede para obtener información de los partidos comiencen así: https, terminado en s, lo que indica que está en una página segura.



En caso de ser infectado, llame de inmediato a su banco, bloquee sus cuentas y notifique el incidente al CAI virtual de la Policía Nacional. Si su correo está involucrado, cambie inmediatamente sus claves y preguntas de seguridad.



"Una señal que puede indicar que su dispositivo ha sido comprometido, es que presenta recalentamientos innecesarios", informó el especialista de Adalid.



TECNOLOGÍA