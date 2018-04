Bogotá ahora tiene un espacio para torneos de videojuegos

27 de abril 2018 , 08:56 a.m.

27 de abril 2018 , 08:56 a.m.

¿Es usted amante de los videojuegos y quiere demostrar sus habilidades en escena? Ahora Bogotá cuenta con un espacio dirigido para competencias, entrenamiento y diversión, llamado eSports Kamp Arena.

Ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, este espacio permite a los jugadores medirse a través de competencias y torneos, todo en un mismo escenario.



El campo está dotado con más de 100 puestos de entretenimiento y equipos de alta tecnología, en los que se incluyen plataformas como PS4, Xbox One y Nintendo Swtch y también computadores de alto rendimiento, máquinas arcade y simuladores de carrera de realidad virtual.



Un atractivo especial es el torneo de Fifa 18, que se realizará semanalmente, en el que los jugadores podrán entrar a una sala adecuada especialmente para los amantes del fútbol. Las partidas se transmitirán en vivo en una pantalla gigante con narración incluida, para generar mayor inmersión.

Sala dirigida a Fifa 18, ubicada en el eSports Kamp Arena. Foto: Tecnósfera

Hay torneos de videojuegos clásicos y modernos, se puede encontrar desde títulos que ya no están en el mercado, hasta los recién salidos como God of War. Estas justas también serán transmitidas y acompañadas con la narración de gamers profesionales, que además de contar los acontecimientos del juego, son quienes estarán pendientes de que las reglas se cumplan.



Daniel Dorado, director de operaciones de eSports Kamp Arena, aseguró que los juegos de video se deben considerar como un deporte. “Los jugadores casuales tienen la oportunidad de convertirse en gamers profesionales, ganar torneos y vivir de eso”, agregó Dorado.



El eSports Center combina la tecnología clásica como los juegos mecánicos de habilidades y destrezas, con las plataformas avanzadas, para ser un espacio incluyente y poder involucrar a un público que no necesariamente es gamer. Por eso, cuentan con dos guías expertos en videojuegos para ayudar a las personas que quieran entrar a este mundo.



Por otra parte, Jonathan Cediel, gamer de automovilismo, asegura que el rol del gamer en Colombia ha crecido en los últimos años, y que un espacio como el eSports Center, ayuda a que exista un mayor apoyo a esa comunidad. De hecho, señaló que: "Aunque las competencias siempre han formado parte de la cultura de los videojuegos, estos espacios permiten que se popularice tanto en participación como en audiencia".

Panorama de eSports

El auge de estas competencias ha logrado, incluso, a considerar que se incluyan en los Juegos Olímpicos. Así lo aseguró el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, cuando el año pasado dijo que: "Es una industria con mucho éxito, pero todavía no está realmente organizada".



Gracias al auge del internet las cifras se incrementan y sus récords se superan, pues el número de espectadores, jugadores, equipos, organizaciones y competiciones sigue en constante aumento.



En 2017 los eSports generaron en el mundo 560 millones de euros y para 2020 la cifra aumentará hasta los 1.200 millones de euros, según cálculos de Newzoo. Es decir que los deportes electrónicos podrían llegar a recaudar más que la Super Bowl en la próxima década, y superar los ingresos de la Champions League de fútbol en cinco años.



Colombia no ha sido ajena al fenómeno de los deportes de fantasía. Aunque todavía en el país no se ha generado un “boom” respecto a los eSports, universidades y clubes deportivos del país cuentan con equipos que compiten a nivel latinoamericano, lo que abre un camino en el mercado de los deportes electrónicos.





Laura Camacho

@_Lauracamacho

Redacción Tecnósfera