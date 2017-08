Se filtra el nuevo episodio de Game of Thrones... y fue culpa de HBO

Shame.

​

El sexto –y penúltimo– episodio de la temporada siete capítulos de 'Game of Thrones' ya se puede ver, en HD, en Internet. Esta vez no fueron 'hackers' los responsables de la filtración, sino la propia cadena HBO, que transmitió el episodio por error en su servicio por demanda en España.



Varios usuarios, que cabe suponer no podían creer lo que veían, capturaron la transmisión y la subieron a la red.

Como resultado, el episodio –cuyo título oficial no ha sido dado a conocer, pero al que en la red ya se denomina como ‘Death is the Enemy’– se ha viralizado entre quienes no quieren esperar hasta el domingo.



El capítulo sigue la travesía de Jon Snow y su ‘escuadrón suicida’ al norte del muro para capturar a un caminante blanco. A su vez, explora las tensiones entre Sansa Stark y su hermana Arya, ahora que su mutua desconfianza ha sido exacerbada por Littlefinger.



TECNÓSFERA pudo confirmar que es un capítulo real, en la resolución en la que suele ser alimentado en el servicio HBO Go.



El monumental error no pudo ser más inoportuno, pues llega después de una muy publicitada filtración de datos en la que ciberdelincuentes pedían millones de dólares para no divulgar miles de archivos que obtuvieron ilícitamente, entre los cuales se cree que hay datos de teléfonos personales de miembros del reparto de sus series, hasta capítulos enteros de series aún sin estrenar.



Se calcula que los datos robados son al menos 1,5 terabytes, lo que es casi siete veces la cantidad de información que robaron a Sony en un ciberataque, el año pasado.

Lo peor es que no es la primera vez que ocurre. En el 2016, un episodio de la sexta temporada estuvo disponible en Escandinavia varias horas antes de su estreno global.



TECNÓSFERA