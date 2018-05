Escándalo por pérdida de datos del Commonwealth Bank en Australia  

03 de mayo 2018 , 06:44 a.m.

El Commonwealth Bank of Australia (CBA), principal prestamista del país, confirmó este jueves que perdió los registros de casi 20 millones de cuentas y decidió no informar a sus clientes. La situación fue calificada por Malcolm Turnbull, primer ministro australiano, como "un error extraordinario".

El anuncio del CBA fue realizado a través de un video de YouTube por un alto ejecutivo bancario un día después de que el portal de BuzzFeed Australia informara sobre la violación de datos. El caso aumenta la presión sobre los bancos australianos, que estaban recuperándose de las revelaciones de una investigación judicial en curso sobre la mala conducta generalizada.



En el video, el jefe interino de servicios bancarios minoristas de CBA, Angus Sullivan, dijo que el banco descubrió en mayo de 2016 que había perdido dos cintas magnéticas que contenían 15 años de datos sobre nombres de clientes, direcciones y números de tarjetas de 19.8 millones de cuentas.



Las cintas debían ser eliminadas, pero según indicó Sullivan, el CBA no pudo confirmar que fueran destruidas de forma segura. Pero aseguró que las cintas no contenían pines, contraseñas u otros datos que pudieran permitir el fraude en las cuentas.



El banco informó a las autoridades y lanzó una investigación interna en la que encontró que las cintas "probablemente fueron eliminadas". Según indicó Sullivan no se informó a los clientes porque "equilibramos la necesidad de alertar a los clientes sin alarmarlos innecesariamente".



El escándalo también es un gran golpe para el CBA, que fue acusado en una demanda federal de incumplir los protocolos contra el lavado de dinero más de 50.000 veces. A principios de esta semana, autoridades regulatorias ordenaron al banco mantener 1.000 millones de dólares australianos (750 millones de dólares) en reservas en efectivo, como castigo por las supuestas infracciones de lavado de dinero, que la institución está impugnando.



"Este es un error extraordinario", dijo el primer ministro Malcolm Turnbull a periodistas locales. "Es difícil imaginar cómo se podrían perder tantos datos de esta manera. Si eso hubiera sucedido hoy, el banco tendría que hablar y asesorar a cada uno de sus clientes ", agregó el mandatario.



CBA es visto como una parte estable de la vida en el país de 24 millones donde la mayoría de la gente ha tenido una hipoteca, póliza de seguro o cuenta de ahorro regular con CBA en algún momento.



