SAP mira a 'Leonardo' para dibujar un futuro inteligente

Una charla sobre la "urgencia" de hacer efectiva la promesa de la transformación digital, a cargo de un energético Bill McDermott, marcó el inicio, este martes, de la edición 2017 de Sapphire Now, la conferencia anual de la firma de sotware SAP.



En el Orange County Convention Center ubicado en Orlando (EE. UU.) se dan cita esta semana cerca de 20.000 personas, interesadas en conocer de primera mano las tendencias que marcarán el rumbo de la compañía en los próximos años.

Esa visión, quedó claro, tiene nombre.

Y no es el de McDermott, fundador y CEO de la compañía. Tampoco el de Michael Dell, que lo acompañó para decretar que estamos "apenas en el inicio" de la cuarta revolución industrial.



No, el nombre que centró las miradas en este Sapphire fue el de Leonardo, una expansión de su sistema de innovación digital que, afirma la empresa, busca convencer a sus clientes de que saber ya no es suficiente y que en esta era hacer es un asunto de la mayor urgencia.



Leonardo es el resultado de integrar a la plataforma de Internet de las Cosas de SAP las capacidades que brindan los desarrollos en materia de analítica, aprendizaje automático, big data y, por supuesto, computación en la nube. Ofrece a sus clientes la posibilidad de desarrollar sus propias aplicaciones y hacer uso de desarrollos de punta como el chat CoPilot, capaz -aseguran- de sostener conversaciones naturales y "casi humanas".



Para eso, SAP echó mano de sus alianzas con firmas como Google y Deloitte, convencidas como ellos de que la clave son los datos que, dijo McDermott, son "el nuevo oro" de la era digital. El ejecutivo expresó su convicción de que su organización puede producir el "genoma", o mapa genético, de las empresas de su ecosistema.

Presencia en Latinoamérica

En una rueda de prensa posterior a su discurso, McDermott resaltó la importancia que tiene América Latina para su empresa, en donde -dijo- alcanzan una velocidad de crecimiento sin rival en el mundo. "El digital es el campo que ofrece a América Latina las mayores oportunidades de dar el salto hacia las tecnologías de la próxima generación", apuntó.



De hecho, uno de los 'Centros Leonardo' que apoyarán el despliegue de la nueva plataforma (además de los ubicados en Nueva York, París y Bangalore (India), estará en la ciudad brasileña de São Leopoldo.



Colombia es un punto destacado en el panorama latinoamericano para SAP. Claudio Murazabal, presidente para América Latina, declaró "Sigue siendo, como siempre, un mercado de enfoque en el cual vemos una trasnformacion importante, está consolidándose la industria y tenemos grandes expectativas".



Como para ilustrar ese punto, la tarde finalizó con el anuncio, en compañía de Héctor Calva, Gerente de Tecnología de Coca-Cola FEMSA, de que a partir del próximo mes comenzará el despliegue en Colombia de la plataforma SAP Ariba, que la firma embotelladora espera tener completo antes del fin de año. Al llevar su sistema de compras a la nube, esperan alcanzar una integración a la cadena de valor.



"Colombia es una practica madura en términos del proceso de abasto. Lo que estamos haciendo es integrar esta solución para llevar esa práctica al siguiente nivel, no solo en el aspecto típico, sino en relación con el ecosistema de proveedores", indicó.

Luego de llevar a cabo la transición de su red en Colombia, Coca-Cola llevará SAP Ariba a sus operaciones en otros nueve países, lo que, confían, reportará eventualmente "millones en ahorro global".



