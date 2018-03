Samsung se lanza al mundo de los televisores ‘invisibles’

No más pantallas negras. La tecnología de ‘camuflaje’ diseñada por Samsung para su más reciente línea de televisores propone que, cuando no esté en uso, el aparato se mezcle con el ambiente de su sala y se haga, para todos los efectos, invisible.

Samsung lo llama Ambient Mode, y fue una de las novedades del evento The First Look, que se llevó a cabo la semana pasada en Nueva York. Con esta nueva función, el usuario solo necesita tomar con el celular una foto de la pared o de cualquier cosa que la persona desee, y el fondo del televisor apagado pasará a ser dicha imagen. Si el camuflaje no es lo suyo, puede poner en pantalla información como el tráfico, el clima o las noticias principales de un diario.



Un diario como The New York Times acudió en calidad de invitado especial al lanzamiento para hablar de su alianza con la surcoreana.



Las pretensiones de invisibilidad de los diseñadores de la firma se extienden hasta el cable de su nueva línea de televisores, llamado justamente One Invisible Cable.



La palabra clave es ‘One’, pues la apuesta es que sea un único cable, de 15 metros de longitud, el que se encargue de todas las funciones: eso incluye la alimentación de corriente y la transmisión en alta definición de los datos de audio y video.



La referencia OF6 llegará este mes a Colombia. Las QF7 y QF8 lo harán a fines de mayo.



TECNÓSFERA