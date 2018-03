Samsung estaría en negociaciones para importar cobalto del Congo

Samsung C&T Corp., filial del mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, está en conversaciones con una empresa minera del Congo con el fin de buscar un acuerdo por varios años para comprarle cobalto.

De esta manera se suma a Apple en la carrera mundial para asegurarse el suministro del metal que está en el corazón del auge del coche eléctrico.



Samsung C&T se acercó a Somika SPRL para comprar cobalto producido en su mina de Kisanfu, en la República Democrática del Congo. Durante los últimos cuatro años había adquirido solamente cobre de la compañía, según afirmaron personas al tanto de la situación.



No está claro cuánto cobalto comprará Samsung, y además la empresa aún debe realizar pruebas sobre el costo de envío y los posibles usuarios, dijo una de las fuentes, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas.



El presidente de Somika, Chetan Chug, confirmó las conversaciones con Samsung C&T, pero no quiso dar más detalles porque todavía no se llegó a un acuerdo.



Fabricantes de productos de cobalto chinos y coreanos han contactado a la minera para realizar acercamientos.



"Normalmente lo hacemos durante un año, dos como máximo, y nos aseguramos de optimizar el precio del cobalto", dijo Chug.



Las conversaciones entre Somika y C&T, la rama comercial del grupo empresarial más grande de Corea del Sur y filial de Samsung Electronics Co., demuestran el interés del conglomerado en capitalizar la creciente demanda después de que los precios del cobalto crecieron más del triple desde el inicio de 2016.



Samsung C&T no quiso hacer ningún comentario.



Baterías recargables



El cobalto es un ingrediente esencial en las baterías recargables de iones de litio que forman parte de los dispositivos modernos.



Los smartphones usan aproximadamente ocho gramos de cobalto refinado, mientras que la batería de un vehículo eléctrico requiere más de 1.000 veces esa cantidad.



Dos tercios del suministro mundial de cobalto provienen del Congo, donde nunca ha habido una transición pacífica del poder y todavía se emplea mano de obra infantil en partes de la industria minera.



Apple está negociando la compra de suministros de cobalto a largo plazo directamente a las mineras, según lo informo Bloomberg el mes pasado.



El fabricante del iPhone es uno de los mayores usuarios finales de cobalto para las baterías en sus dispositivos, pero hasta ahora ha dejado el negocio de comprar el metal en manos de las compañías que fabrican sus baterías.



Por su parte, Samsung SDI Co., otra filial que suministra baterías a fabricantes de automóviles como BMW, tiene previsto reciclar el cobalto de los teléfonos móviles usados.



En febrero, la empresa surcoreana dijo que planea comprar una participación en una empresa que cuenta con tecnología de reciclaje y firmar un acuerdo para garantizarse el suministro de cobalto a largo plazo.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG