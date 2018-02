Los ‘millennials’ son el grupo más imprudente en línea

Que usted pueda opinar en redes sociales sin recibir amenazas, que los niños naveguen sin ser acechados por personas malintencionadas o que su tarjeta de crédito no termine siendo usada para compras en el extranjero depende en parte de usted. Eso es lo que plantea el Safer Internet Day (Día de Internet más Segura) que se celebra este martes en Colombia y otros 129 países.

Lo que empezó en 2004 como un proyecto del grupo Safe Borders de la Unión Europea es ahora una celebración mundial que impulsa actividades y contenidos para responder a algunos de los retos más importantes en materia de seguridad, desde el acoso hasta la ciberdependencia.



“Crea, conecta y comparte respeto: una internet mejor comienza contigo” es el lema de la celebración de 2018, año en que la campaña global puso el foco en el rol de los usuarios, especialmente los jóvenes.



Es un énfasis que resulta apropiado para realidades como la colombiana, en la que los jóvenes son un grupo especialmente vulnerable. El primer Índice de Civismo en la red, presentado por Microsoft y la Dijin, refleja que en el país los adultos entre los 20 y los 35 años, también conocidos como millennials, son la población más imprudente con sus hábitos en línea.



En nuestro país, la organización oficial encargada de adelantar actividades en el marco de la celebración es la Red Te Protejo, una línea de denuncia de violencia contra menores en internet apoyada por el Ministerio de TIC, la Red Papaz, el ICBF y la Policía Nacional entre otros actores.



Para Te Protejo, una de las principales preocupaciones es el tema de la infancia. En el periodo de 2012 a 2017, a través de ese portal se reportaron más de 36.000 casos de violencia digital contra menores de edad. De los reportes un 60 por ciento corresponde a material de explotación sexual infantil y un 6 por ciento corresponde a bullying.



Según Viviana Quintero, delegada para TIC e infancia de la Red Papaz, durante esta semana se realizarán jornadas de capacitación a padres de familia en colegios sobre prácticas seguras como no dar a los niños dispositivos propios a edades tempranas, regular los horarios de conexión y desaconsejar el uso de redes sociales antes de los 13 años.



“Los niños deben poder contar con un adulto de confianza con el que puedan hablar cuando algo los haga sentir incómodos, tristes y confundidos. Pero también hay que enseñar respeto y procurar que los menores no sean ofensivos en línea”, asegura Quintero.



La experta en infancia también explica que es clave que los menores de edad comprendan que lo que se sube a internet pasa a ser de dominio público y que por eso no deben compartirlo todo.



Pero eso es algo que no solo los niños deben hacer. Según Élisson Cazumbá, Presidente del Youth Observatory, grupo sin ánimo de lucro que reúne a jóvenes voluntarios alrededor del impacto de la red, la juventud debe participar más activamente en la construcción de una internet más segura.



“Los jóvenes son el presente y el futuro de internet. Hay una infinidad de posibilidades a ser explotadas por los jóvenes, pero es imprescindible apoyar y estimular a la juventud a ser protagonista en esta lucha”, explica Cazumbá.

La elección de los jóvenes como principal público no es en balde. Según cifras de Unicef, uno de cada tres internautas en el mundo es un niño. Y mientras que la media mundial de penetración de internet rodea el 47 por ciento, en el segmento de los jóvenes es de un 71 por ciento.



“Es importante luchar por una internet más segura, para que la sociedad pueda crear confianza en la herramienta y utilizarla. Internet debe ser abierta, neutral, respetuosa de la libertad y la privacidad de sus usuarios, democrática y universal. Ese sería un ambiente que podemos llamar ciberespacio seguro”, puntualiza el joven activista.

Para Ana Lucía Lenis, Gerente de Políticas de Google para América Latina y Caribe, los usuarios deben conocer y apropiarse de las herramientas que están disponibles en línea hoy día.



“Nuestro equipo de seguridad trabaja permanentemente para evitar que lleguen correos maliciosos o que los usuarios acceden a links y páginas que roban su información. Pero también trabajamos con la sociedad civil y con los gobiernos para empoderar a los ciudadanos en los temas más relevantes: generar habilidades y fortalezas”.

Lenis dice que, por fortuna, los usuarios están cada vez más interesados en aprender sobre seguridad digital.



“Toda la sociedad se ha dado cuenta del poder transformador y educador que tiene internet y lo estamos valorando. Ahora estamos creando nuevas herramientas educativas y difundiendo mejores prácticas”.



Lenis apunta que la mayoría de problemas de ciberseguridad a nivel de usuario son resultado de la falta de acceso a la información oportuna o una carencia de habilidades básicas de TIC. La clave, señala, está en el uso responsable.

5 consejos para su seguridad digital

1. Cree contraseñas seguras que incluyan caracteres especiales.

2. Genere verificaciones de dos pasos para acceder a sus cuentas en redes sociales y correo electrónico como mensajes de texto a su celular.

3. No olvide cerrar sesión después de utilizar sus dispositivos.

4. No haga clic en vínculos que llegan sin previo aviso, pueden llevarle a sitios maliciosos.

5. Configure el tipo de navegación o utilice herramientas de control parental para los menores de edad.



LINDA PATIÑO

EL TIEMPO@LinndaPC