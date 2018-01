Rusia planea regular el uso de criptomonedas. 

25 de enero 2018 , 10:57 a.m.

El Ministerio de Finanzas de Rusia informó que están trabajando en una legislación que permita las transacciones con monedas virtuales.

En un un principio, Rusia había planteado la posibilidad de prohibir las criptomonedas ya que podrían utilizarse para blanquear dinero y financiar el terrorismo. Pero a medida que tales monedas y, en particular, bitcóin se hicieron populares en todo el mundo, las autoridades rusas cambiaron de opinión.



El ministerio dijo que había preparado un proyecto de ley que permitiría el comercio de criptomonedas a través de intercambios digitales.



Hacer esto, dijo el ministerio, reduciría el riesgo de fraude y posibilitaría gravar las transacciones de criptomonedas para respaldar el presupuesto estatal. Sin embargo, las autoridades aseguraron que las monedas virtuales no van a reemplazar el rublo ruso.



"Las transacciones con criptomonedas se han generalizado tanto, que una prohibición llevaría a la creación de negocios ilegales, blanquear ingresos criminales y financiar el terrorismo", dijo el ministerio ruso.



Mientras tanto, el gobierno de Corea del Sur anunció que prohibirá el uso de cuentas bancarias anónimas en la negociación de criptomonedas desde el 30 de enero.



Una decisión que se anticipaba y que está diseñado para evitar que las monedas virtuales sean usadas para el lavado de dinero y otros delitos. La medida se suma a los esfuerzos de Seúl para moderar la obsesión de los surcoreanos con las criptomonedas.



Gran cantidad de personas, desde amas de casa hasta estudiantes universitarios y trabajadores de oficina, se han lanzado al mercado, pese a las advertencias de los responsables mundiales de política monetaria sobre la inversión en un activo que no tiene una supervisión de reguladores.



Reuters