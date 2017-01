El próximo iPhone podría no incluir el botón de inicio

Como es usual, meses antes del lanzamiento del nuevo teléfono de Apple comienzan a salir a la luz diferentes rumores de las características y novedades que traería el equipo. El portal MacRumors dio a conocer los detalles de un informe de Ming-Chi Kuo, analista de la firma KGI Securities, en el que se señala que el iPhone que presentará este año la compañía, del que todavía no se conoce nombre, no tendrá el botón de inicio, sino que este vendrá incluido en forma de sensor dentro de la pantalla.



Esta decisión se debe, según dicha investigación, a la necesidad de presentar un diseño que proporcione un nuevo sistema de Touch ID y la implementación de pantallas OLED.



“Para evitar deformar el factor de forma del panel OLED flexible, se colocará una parte estructural metálica debajo del sensor de película para proporcionar un soporte estructural más robusto”, agrega.



Sobre el sistema de Touch ID, el reporte indica un nuevo plus que, de ser cierto, significaría una gran novedad: Apple reemplazaría el reconocimiento de huellas dactilares por el de reconocimiento facial con el objetivo de mejorar la seguridad. Sin embargo, Kuo añade que podría existir la posibilidad de combinar los dos sistemas.



En cuanto a los nombres del nuevo celular, se ha hablado de que el teléfono inteligente será denominado iPhone X y que es posible que se presente un modelo con la pantalla curva y con cuerpo de vidrio. Igualmente, de acuerdo con el blog japonés de Apple Macotakara, además de los colores tradicionales, negro, blanco y rosa, el teléfono vendría en una nueva presentación de color rojo. Otros portales como AppleInsider han reportado que la compañía incluiría un sistema de realidad aumentada para la cámara.



El medio de comunicación estadounidense Mashable también ha hablado de la posibilidad de una nueva versión de lujo del teléfono con el nombre en código 'Ferrari'.

