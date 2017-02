Un 'router' de dos millones de pesos, a prueba

El router Linksys EA9500 es como una araña gigante puesta patas arriba, con ocho antenas y un cuerpo tres veces más grande que el de un enrutador convencional: mide 30 centímetros de ancho y 28 cm de largo, casi como un portátil. Su precio también es más grande, hasta diez veces más.



Hay, claro, modelos más costosos y modernos, pero este, en todo caso, es un router al alcance de una minoría y una rareza en su clase.



Entre las excentricidades del EA9500 se encuentra que maneja tres bandas: una de 2,4 GHz que soporta hasta 1.000 Mbps de velocidad (esta es la ‘carretera’ inalámbrica más utilizada por la mayoría de aparatos y la más congestionada) y dos de 5 Ghz. Cada una de estas últimas permite velocidades de transmisión de hasta 2.166 Mbps.



Las de 5 GHz son perfectas para los aparatos más modernos ¿Asombroso? Sí, pero la mayoría de aparatos actuales no soportan más de 1.300 Mbps de velocidad, así que la presencia de esas bandas es más una apuesta al futuro.



El alcance es asombroso: la señal sigue presente incluso a una cuadra de la casa. Jugar en línea con ese ‘router’ es un placer: no sentirá ‘lag’ en ningún juego.



Netflix funciona con fluidez, incluso en tres pantallas a la vez. No se cuelga nunca con 4K. El router permite crear una cuenta wifi especial para invitados. Soporta todos los algoritmos de cifrado más poderosos: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits AES de 128 bits o WPA2-Enterprise. Tiene 8 puertos LAN Gigabit ideales para conectar dispositivos del internet de las cosas y dispone de un puerto USB 2.0 y uno 3.0.



Soporta una tecnología llamada MU-MIMO. Esto significa que el ancho de banda no se divide arbitrariamente, sino que es administrado a cada dispositivo de forma directa, según las necesidades del momento. El resultado es un uso más eficiente de la capacidad de subida o descarga a disposición. El mayor ‘pero’ de este aparato, claro está, es su precio: casi dos millones de pesos. Es idóneo para una oficina o un hogar con espacios amplios.

