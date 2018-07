Roban 1,5 millones de informes médicos en un ciberataque en Singapur

Los informes médicos de 1,5 millones de habitantes de Singapur, incluido el del primer ministro Lee Hsien Long, fueron robados en un ataque informático sin precedentes para este archipiélago del sudeste asiático, que cuenta con 5,8 millones de habitantes.



Los ministerios de Sanidad e Información apuntaron en un comunicado que los cibercriminales hurtaron una base de datos en lo que denominaron un ataque "deliberado, selectivo y bien planificado".

Los atacantes, que utilizaron un computador infectado con malware, lograron acceder a los registros en los equipos de cuatro hospitales, cinco clínicas especializadas y otros nueve centros de salud comprometiendo los datos de los pacientes que visitaron las instalaciones sanitarias entre mayo de 2015 y el 4 julio de 2018.

La información robada incluye nombres, direcciones, datos de género, fechas de nacimiento y tratamientos. Los piratas informáticos además obtuvieron las prescripciones médicas de unos 160.000 pacientes, aunque las autoridades locales señalaron que no hay filtración de diagnósticos, resultados de pruebas o anotaciones de los facultativos. En ningún caso los cibercriminales lograron acceder a los expedientes médicos completos.



El ministro de Sanidad, Gan Kim Yong, señaló en una rueda de prensa que "los hackers se centraron de manera específica en las informaciones personales y los informes de tratamiento ambulatorio del primer ministro Lee Hsien Loong”.

¿Qué buscaban los cibercriminales?

Las autoridades no precisaron la identidad de los responsables, por motivos "de seguridad profesional", pero aseguraron que los datos del primer ministro no habían sido publicados en internet. "No sé qué esperaban encontrar los atacantes", escribió el primer ministro en Facebook, "quizás estaban buscando un secreto de Estado o al menos alguna información personal que pudiera avergonzarme".



"Mis expedientes médicos no son algo de lo que suela hablar, pero estos no contienen nada de inquietante", dijo el mandatario, quien agregó que "aquellos que intentan penetrar en los sistemas de datos están muy cualificados y determinados. Disponen de unos recursos enormes y nunca dejan de intentarlo".



Una comisión dirigida por un antiguo juez impulsará una investigación sobre este ataque. "Los estados reúnen cada vez más informaciones a través de operaciones de ciberespionaje que pueden afectar nuestras vidas diarias”, explicó Eric Hoh, presidente para Asia del grupo de ciberseguridad FireEye.



El director de espionaje estadounidense, Dan Coats, advirtió a mediados de julio sobre un incremento significativo de los ataques informáticos contra Estados Unidos. Coats consideró que los "peores" autores de ciberataques son China, Irán, Corea del Norte y Rusia, a la que denominó "el actor extranjero más agresivo, sin ninguna duda".



En 2017, cibercriminales ya habían accedido a una base de datos del Ministerio de Defensa y robado los datos de 850 empleados.



TECNÓSFERA CON INFORMACIÓN DE AFP Y EFE*