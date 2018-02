Otro robo de criptomonedas, esta vez por 170 millones de dólares Nano

Un total de 17 millones de divisas de la criptomoneda Nano desaparecieron de la casa de cambio Bitgrail, en Italia. El anuncio se dio a conocer, por parte de la misma compañía, el pasado 10 de febrero.



La suma desaparecida en criptodivisas equivale a 170 millones de dólares, es decir, cerca de 49 millones de pesos. La suma se debe a ‘actividades fraudulentas’ provenientes de algún grupo hacker organizado.

Francesco Firano, fundador de Bitgrail, dijo en su Twitter que "no hay forma de devolverles a los inversores el 100 por ciento del dinero perdido".



Después de reportar el incidente, la compañía Bitgrail suspendió los depósitos y retiros de los fondos con el fin de realizar las respectivas investigaciones con referencia al ataque.



Por su parte Team Nano aseguró que el robo no se debe a ningún problema de seguridad en el protocolo Nano. A su vez atribuyen la responsabilidad al software de la Bitgrail que no había incorporado la seguridad necesaria para trabajar con criptodivisas.



Este es el segundo caso de ataques a criptomonedas que se reporta en 2018. El primero sucedió en Japón a finales de enero, donde un ciberataque dejó una pérdida de 523 millones de Nem.



Por el momento ninguno de los ataques ha afectado al Bitcóin, pero sí a otras criptomonedas con un protocolo de seguridad más bajo. Los eventos han obligado a las autoridades a realizar investigaciones alrededor del asunto para encontrar a los responsables y reforzar la seguridad de las casas de cambio.

