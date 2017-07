¡Ojo!, correo falso intenta robar credenciales de Apple ID

Una nueva campaña para robar información de las personas ha sido detectada. Ahora, los cibercriminales pretenden, mediante una campaña de 'phishing', hurtar credenciales de Apple ID, según confirmó la empresas de ciberseguridad Eset. La empresa explica que los delincuentes se hacen pasar por una persona o empresa de confianza, utilizando una aparente comunicación oficial como correos electrónicos y sistemas de mensajería instantánea.

Eset explica que si bien este engaño cuenta con algunos elementos innovadores, presenta varios errores que pueden ser identificados por el receptor.



Entre estos se encuentra la utilización de usuarios genéricos, faltas ortográficas, URLs mal escritas y enlaces ocultos. En caso de no advertir las señales del engaño y se haga clic en el enlace, se es redirigido a un sitio web el usuario perderá su Apple ID, la contraseña, direcciones postales e información bancaria que haya ingresado.



Luego de ingresar los datos, el portal indicará que la cuenta ha sido verificada y redirige a la página de descarga oficial de iTunes, en el sitio de Apple. El hecho de que el usuario es redirigido al sitio oficial contribuye a que quienes todavía no advirtieron que fueron víctimas de un engaño sigan sin notarlo. Aparentemente no hubo ningún cambio y se podrá iniciar sesión normalmente aunque ya toda su información se encuentre en manos del atacante.



El objetivo con esta estafa, según explica Lucas Paus, especialista de Eset, que atraer

la atención de la mayor cantidad posible de usuarios.



"Los criminales suelen utilizar como anzuelo nombre de grandes compañías o celebridades. En ese sentido, los estafadores se valieron de la popularidad de Rihanna y de la probabilidad de que una buena parte de los que recibieron este engaño hayan escuchado, descargado o adquirido alguna de sus canciones”, advirtió.



TECNÓSFERA