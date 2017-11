Hackearon a Forever 21 y le robaron datos crediticios de clientes

16 de noviembre 2017 , 08:29 a.m.

Este martes, la marca de moda estadounidense Forever 21 reconoció que fue hackeada este año y que terceros sin autorización accedieron a una porción de los datos de tarjetas de crédito de los clientes de la tienda que realizaron compras entre el mes de marzo hasta el pasado octubre. La compañía ofreció disculpas y explicó que el hecho pudo ser producto de una falla de encriptación en algunas máquinas de sus locales.

La marca aseguró que está investigando sus sistemas de tarjetas de pago y que contrató a una empresa de seguridad y análisis forense para dicha labor.



La falla de seguridad podría haberse provocado durante la implementación del protocolo de cifrado y autenticación de la tienda en 2015. Según el comunicado público, algunos dispositivos presentaron fallas y el protocolo no estaba en funcionamiento.



A sus clientes, la compañía aconsejó que "sigan de cerca los estados de cuenta de sus tarjetas de pago. En caso de que un usuario identifique un cargo no autorizado, debe notificar inmediatamente al banco que emitió la tarjeta".



La marca no reveló más detalles sobre el fallo ni tampoco especificó si habrá algún tipo de reparación para las personas que hayan resultado víctimas del robo de datos.



