‘Máquinas que hacen sus reglas: es bello, pero peligroso’

La presencia de robots humanoides en el mundo es cada vez más común. Ahora es posible ser testigos de cómo máquinas ayudan en distintas tareas de seguridad o entretenimiento. Tal es el punto, que en la actualidad se han abierto una serie de debates sobre los beneficios y riesgos éticos que podría generar esa tecnología en la sociedad.

Henrik Hautop, un investigador y profesor de la Universidad Técnica de Dinamarca, es un ferviente defensor de las máquinas y la inteligencia artificial. El especialista, que es Campeón Mundial de RoboCup Humanoids Freestyle 2002 y tiene más de 200 publicaciones científicas, asegura que los robots solucionarán tareas que los humanos no han podido resolver.



El profesor danés estuvo de visita en Colombia (no es su primera vez) para dar a conocer su más reciente invento: baldosas modulares interactivas para la prevención lúdica y la rehabilitación de pacientes.



Hautop habló con EL TIEMPO y aseguró que los robots son herramientas ideales para contribuir en el desarrollo de una sociedad.

Henrik Hautop es profesor de la U. Técnica de Dinamarca. Foto: Cortesía

¿Por qué el interés por las máquinas?

Los robots me dan la posibilidad de crear conceptos totalmente nuevos que contribuyan al desarrollo del mundo. Mi filosofía de trabajo es: desarrollar tecnología en cualquier lugar y para todas las personas; construir cuerpos y cerebros; y ofrecer facilidad para que la gente construya jugando.



¿En que se basa su trabajo?

Mi investigación se inició en los años 90 y el objetivo era lograr simular el cerebro humano de forma virtual. Después quise entender ese funcionamiento pero en el mundo físico. Para ello medí el comportamiento de grillos y los imitamos con robots. Este trabajo me hizo entender que podemos manipular el cerebro no solo con patrones virtuales, también con cuerpos robotizados.

De sus creaciones, ¿cuál lo enorgullece?

Eso depende. Si hablamos del más sofisticado, sería un robot que podía cambiar su forma. Ahora le estoy apostando a algo más sencillo. Se trata de Moto Tiles, un ‘tapete’ modular que, a través de diferentes juegos, las personas pueden mejorar el aprendizaje, la creatividad y la actividad.



¿Utiliza inteligencia artificial (IA) en sus trabajos?

Sí, la idea es lograr que un software trabaje como la mente humana. Es tratar de entender que la IA no es una abstracción lejana al cuerpo, sino como un complemento. Si logramos replicarlo, podemos conseguir avances en la medicina y en la neurociencia.



¿La IA es una amenaza para la humanidad?

Si comenzamos a utilizar más autonomía en las máquinas, ellas podrán crear reglas por sí solas y conseguir la flexibilidad en ámbitos en donde los humanos no son expertos. Eso es lo bello, pero también es peligroso, pues debemos asegurarnos de que los robots no se salgan de las estructuras que nosotros diseñamos.



¿Es posible pensar que los robots y los humanos convivan juntos?

(Risas) Por supuesto, es posible. Le pongo un ejemplo. Tengo un colega en Japón que fue el pionero en diseñar robots de apariencia humana. Él comenzó creando una copia de su esposa e hija. De no creer. Imagine que su hija llega al laboratorio y ve una copia de sí misma. Ella comenzará a llorar y le pregunta a su papá: ¿Es que no soy suficiente para ti? ¿Por qué haces una copia de mí?



¿Cómo se imagina el mundo en 20 años?

Habrá una revolución. Veremos sistemas robóticos que automatizarán actividades en el transporte, en el comercio y en la industria. El reto es que veremos muchos trabajos de humanos eliminados y será un gran desafío para la humanidad. La pregunta entonces es: ¿qué haremos cuándo eso pase?



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN TECNOLOGÍA​@penacamilo