Congreso aprueba retiro del proyecto de regulador convergente

Las comisiones sextas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este martes el retiro del proyecto de regulador convergente, que planteaba la creación de un único ente encargado de regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión.

Con 16 votos a favor y 1 en contra en la Cámara de Representantes y 8 a favor y 2 en contra en el Senado, el Congreso aceptó la solicitud del Gobierno que pidió el retiro del proyecto, el pasado martes 5 de junio, con el principal objetivo de "frenar la ponencia del senador Mario Fernández, que eventualmente desfinanciaría la televisión pública".



Pese a que la iniciativa había sido presentada incialmente por el Ministerio de las TIC, el futuro del proyecto dio un giro la semana pasada por cuenta de la ponencia del senador Fernández.

Las principales críticas se han centrado en la propuesta de unificar el Fondo para el Desarrollo de la Televisión (Fontv) y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), que actualmente son independientes, lo que según algunos detractores del proyecto amenazaba a canales públicos como Señal Colombia y los ocho canales regionales. La posible reducción de la contraprestación que pagan los operadores privados por usar el espectro, unificándola al 1,96 por ciento de sus ingresos, también fue centro de la polémica.



Ángela Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, se manifestó satisfecha tras la aprobación del retiro del proyecto por parte del Congreso. "Finalmente logramos demostrarle al país que el proyecto con esa ponencia y las inclusiones de ocho artículos que se habían hecho estaban afectando a la televisión pública", dijo



Mora aclaró que aunque la Autoridad jamás se ha opuesta al regulador convergente, su aprobación es una necesidad que no se puede suplir a costa de acabar con la televisión publica.



"Estamos contentos porque hemos garantizado la sostenibilidad de la televisión publica. Ahorita empieza un nuevo gobierno, hay una cantidad de estudios que se hicieron desde la Autoridad, el nuevo ministro debe estudiar el tema y está abierta la discusión", ratificó.



Por su parte el Ministro (e) TIC, Juan Sebastián Rozo, apuntó que el Gobierno termina con un sabor agridulce porque "definitivamente logramos el principal objetivo de proteger la televisión pública pero con ese sabor amargo de no haber podido darle al país en esta legislatura un nuevo regulador convergente que responda a esa nueva veloz dinámica que tiene todo el ecosistema y la industria de contenidos audiovisuales y de tecnología".



Rozo agregó que el tema del regulador convergente será uno de los puntos principales a tocar en el empalme del próximo Gobierno en el que esperan informar sobre los puntos principales para que darle prioridad al debate.



Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, crear un regulador convergente es una necesidad pues además de ser uno de los elementos requeridos para los países de la Ocde también es un tema “neurálgico no solo para la economía sino para el ejercicio de los derechos humanos, pues aborda temas de comunicación que son centrales para las sociedades democráticas”.



Sin embargo, resaltó: “era ridículo pretender que la discusión pendiente se hiciera con mensaje de urgencia en el ocaso de la presidencia de Santos. Aún más ridículo cuando la propuesta socializada del Gobierno fue cambiada por completo”, aseguró la experta.



Botero recalcó que la versión que se retiró fue propuesta en mayo y era un texto diferente a la que venían comentando diferentes actores desde el año pasado. Incluso, apuntó que la versión era “muy simplificada” y el articulado podía prestarse para interpretaciones múltiples y discusiones.



“Este es un tema que va a tener que abordar el nuevo gobierno, porque está en mora. Nos parece que cuando lo haga, tendrá que enfrentar los retos de la convergencia de otra forma e incluir otras discusiones como la neutralidad de la red y los derechos de autor, que no se mencionaron antes”, afirmó.



TECNÓSFERA