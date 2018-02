Snapchat responde a la queja de usuarios por rediseño de la app

22 de febrero 2018 , 10:13 a.m.

Snapchat respondió a una petición, realizada a través del sitio web Change.org, en la que cerca de un millón de personas se quejaban por el rediseño de la plataforma.

En su respuesta, Snap Inc se comprometió a desarrollar una nueva actualización en las próximas semanas, que "hará más fácil encontrar las historias".

Según la compañía, al poder ordenar las Historias, los chats grupales y las suscripciones, los usuarios podrán personalizar aún más su propia experiencia en la aplicación.



Sin embargo, no quedó claro de inmediato si esto significa una vuelta a la versión previa de la aplicación.



El cambio más notorio en el rediseño fue la división de contenido: a la izquierda de la aplicación aparecen los producidos por "amigos" y a la derecha los más institucionales. Algunos usuarios se quejan de que es más difícil encontrar las publicaciones de sus conocidos.



“Al poner todos los contenidos de sus amigos en un solo lugar, nuestro objetivo era facilitar la conexión con las personas que más le importan. La nueva página de amigos se adaptará a usted y se volverá más inteligente con el tiempo, reflejando con quién es más probable que esté interactuando en ese momento. Esta misma personalización también es válida para el nuevo Discover, que se adaptará a usted entre más lo use”, afirma la empresa.



La petición, que fue bautizada como "Retiren la nueva actualización de Snapchat", ya ha sido firmada por más de 1,2 millones de usuarios hasta la fecha. "Esta petición pretende ayudar a convencer a Snap Inc para que devuelva la aplicación a lo básico, antes de la nueva actualización de 2018", indica la solicitud.



Según el creador de la petición, muchos de los usuarios han decidido usar una aplicación VPN, para volver a la versión antigua.



“Muchas 'características nuevas' son inútiles o frustran los propósitos originales que Snapchat ha tenido en los últimos años”, agrega.



TECNÓSFERA CON REUTERS