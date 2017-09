Moto Z2 Play: elegante pero peligrosamente ligero

El Moto Z2 Play es un teléfono interesante desde el punto de vista técnico. Motorola les sigue apostando a los celulares modulares (dispositivos con accesorios intercambiables) como una característica diferencial en el gran mercado de los smartphones.



El equipo, disponible en Colombia por alrededor de 2 millones de pesos, ciertamente es más ligero y fino que su antecesor. Con 6 mm, sobrepasa al Z Play, que ya se preciaba de ser el teléfono más delgado de su renglón.

Con 145 gramos, el dispositivo pasa desapercibido en una maleta, bolsillo o, incluso, en la mano. Para que se haga una idea, el LG G6 pesa 163 gramos y el iPhone 7 Plus, 188.



Sin embargo, precisamente por su delgadez, el Moto Z2 Play requiere especial atención. Al ser tan ligero, el usuario debe tener más cuidado de lo normal para evitar caídas o golpes. De hecho, en la mano se siente raro si usted está acostumbrado a manipular equipos más pesados.



Por supuesto, la situación cambia cuando se adiciona un Moto Mod, uno de una gama de módulos desprendibles que funcionan como baterías externas, parlantes o proyector, según usted elija.



Otra desventaja de sus dimensiones (156 × 76 × 6 mm) es que la cámara sobresale considerablemente desde la parte trasera del teléfono. Pero también por ser tan delgado, el celular es elegante y difícilmente pasa desapercibido. Su chasis 'unibody' es de metal. En otras palabras, no permite extraer la batería.



El sensor de huellas, que pasó de ser circular a rectangular, permite además la navegación entre pantallas y aplicaciones. Si el usuario lo desea, el equipo también puede configurar botones capacitivos (de tipo eléctrico, integrados en la pantalla) para manipular dichas funciones.



El celular cuenta con una pantalla Super Amoled Full HD de 5,5 pulgadas, la misma disponible en el Moto Z de primera generación, capaz de lograr negros profundos. La experiencia es satisfactoria en el momento de reproducir videos en YouTube o Netflix, pero en exteriores el brillo no resulta suficiente.



La capacidad de almacenamiento del Z2 Play es de 64 GB (con opción de expandirla hasta 2 TB), su memoria RAM es de 4 GB y su procesador, un Qualcomm Snapdragon 626 de ocho núcleos y 2,2 GHz. Estas opciones ofrecen un notable rendimiento en el uso diario.



Claro, Motorola sacrificó algunas características para lograr tanta ligereza. La batería de esta versión es de 3.000 mAh, una reducción considerable respecto al Moto Z Play (3.510 mAh).



Esos 3.000 mAh están en el promedio y bastan para un día y medio de uso. Un uso intensivo puede reducir ese tiempo a 18 horas. Gracias a su tecnología de carga rápida, se necesita de una hora para tener el 100 por ciento de la batería.



Con 12 megapíxeles, la cámara principal del Moto Z2 logra fotografías de gran calidad y detalle, especialmente en lugares abiertos. En espacios con poca luz se obtienen resultados con mucho ruido. Menos impresionante es la cámara frontal, de 5 megapíxeles, que en nuestras pruebas produjo fotos con poco detalle.

Esta foto fue tomada con el Moto Z2 Play. En exteriores, la cámara logra muy buenos resultados. Foto: Tecnósfera

En ambientes oscuros, el celular logran fotos con mucho ruido. Foto: Tecnósfera

Funciones que mejorarán la experiencia

El Moto Z2 Play integra una serie de acciones interesantes que, sin duda, mejorarán la interacción con el celular.



Por ejemplo, si se agita dos veces el dispositivo, se encienda o se apaga la linterna. O también, el usuario puede girar su muñeca dos veces rápidamente para abrir la cámara en cualquier momento.



En conclusión, probablemente este dispositivo no sea apropiado para usuarios descuidados, pero si lo cuida, es una elegante opción dotada de gran versatilidad.



TECNÓSFERA