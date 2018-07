Unravel 2, un mágico mundo de aventuras entrelazadas

Hermoso. Esa es la palabra para describir Unravel 2, la segunda edición del videojuego de plataformas y rompecabezas desarrollado por Coldwood Interactive, una empresa sueca, y publicado por Electronic Arts.

Esta nueva edición mantiene la estética original: recorrer una ciudad con Yarry, un diminuto muñeco hecho de tela, superando varios retos. La diferencia se centra en que esta vez tiene un enfoque más cooperativo. Ahora, Yarry tiene la capacidad de duplicarse, por lo que es posible incluir a otro jugador para controlar al segundo muñeco e interactuar con todas las aventuras. De hecho, un solo jugador puede controlar a los dos Yarrys (uno rojo y otro azul). Basta con oprimir un botón y la jugabilidad se alterna en la pantalla.

El objetivo del juego, como la primera parte, es descifrar una serie de acertijos en un lugar hostil. Tejados, tuberías, lagos, parques públicos hacen parte del mundo que debe recorrer el jugador. A medida que avanza el juego, las tareas se complican y, en ocasiones, es necesario detenerse para pensar detalladamente en el siguiente movimiento.



En total, esta segunda versión cuenta con seis capítulos y algunos retos (por no decir la mayoría) se deben cumplir en equipo. Los Yarrys se pueden ayudar entre sí para crear poleas o trampolines en escenarios que un solo Yarry no podría sobrepasar. En la mayoría de los casos, los rompecabezas tienen diferentes soluciones, punto a favor. Sin embargo, algunos botones cumplen con las mismas funciones, por lo que es fácil perder el control y morir en el intento. Es preciso practicar.



Unravel 2, similar a su primera publicación, ofrece una historia paralela que se presenta con imágenes borrosas y cuenta la historia de dos jóvenes que deciden irse de sus casas. Los dos Yarrys ayudan, de forma sigilosa, en el camino de esos adolescentes.



El apartado gráfico de Unravel 2 es magnífico. Cada calle, silla, tubo, teja, árbol y demás cosas que componen el mundo están finamente diseñados. El título, con su textura, logra transmitir tranquilidad y, al mismo tiempo, alegría. El juego está disponible para Xbox One, PS4 y PC.



