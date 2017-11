Probamos el Zenfone 4, la reciente apuesta de Asus

Asus, la firma taiwanesa, recientemente presentó una nueva familia de celulares en Sao Paulo, Brasil. Entre estos se encuentra el Zenfone 4, un teléfono inteligente de gama media alta disponible en el país por 1'899.900 pesos.



Es un dispositivo con un diseño interesante y elegante. Está fabricado en aluminio sólido, es de bordes curvados y, aunque resulta algo grueso (155.4 x 75.2 x 7.7 mm), ofrece un buen agarre. Se siente bien en las manos.



Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD, que se encuentra muy bien distribuida en el marco para que el usuario pueda aprovechar al máximo los contenidos.



Sin embargo, algunos usuarios pueden lamentar el hecho de que la compañía no incluyera la tecnología QHD (2.560 x 1.440 píxeles). Además, el brillo de la pantalla no es el suficiente, sobre todo cuando se utiliza el dispositivo en exteriores.



Integra un sensor de huellas ubicado justo debajo de la pantalla. Si bien el nivel de respuesta es satisfactorio, en ocasiones presenta problemas para reconocer la huella, por lo que se hace necesario intentar varias veces para desbloquear el equipo.



Con 165 gramos, el dispositivo resulta pesado si se compara, por ejemplo, con celular como el Moto Z2 Play, que registra un peso de 145 gramos. No obstante, el celular de Asus resulta fácil de manipular y de llevar de un lugar a otro.

El aspecto más importante del 'smartphone', sin duda, es su cámara. Está compuesta por una de 12 y otra de 8 megapíxeles. Cuenta con sensores Sony (uno de ellos es gran angular), y junto con tecnología de estabilización óptica, es posible conseguir fotografías con óptimo detalle, tanto es condiciones de baja y gran luminosidad.



Adicional a esto, el celular permite grabar video en resolución 4k, un detalle importante para quienes gustan de los contenidos multimedia.

La empresa segura que la configuración de ZenFone permite que el celular capture fotos cinco veces más claras con poca luz. Foto: Tecnósfera

En el modo automático, la cámara logra fotografías nítidas y con poco ruido. Además, los colores que logra son agradables y la velocidad de captura es sobresaliente. Foto: Tecnósfera

Durante las pruebas, el comportamiento del dispositivo es sobresaliente. Navegar entre aplicaciones, en internet e interactuar con juegos, es un proceso que funciona sin problemas. En ocasiones la aplicación de la cámara se congeló y fue necesario reiniciarla.



El equipo integra 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno con posibilidad de expandirla hasta 256 GB, e integra un procesador Snapdragon 630 de ocho núcleos.



La batería es un aspecto destacable en el Zenfone 4. Con 3,300 mAh, el celular alcanza el día y medio en uso promedio. Por el contrario, si chateamos, navegamos y tomamos fotografías constantemente, el teléfono alcanza el día. El dispositivo, como la mayoría de teléfonos inteligentes, ofrece carga rápida.



En conclusión, el Zenfone 4 cumple con las funciones y características de un teléfono gama media alta. Su pilar más importante es la cámara, la cual ofrece resultados interesantes. La autonomía de batería está dentro del estándar y su diseño es bastante atractivo.



TECNÓSFERA