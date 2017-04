Mass Effect: Andrómeda, un juego ambicioso pero con falta de ritmo

Mass Effect Andromeda https://youtu.be/malaLoG7ECQ

Resumen Lo mejor: Gráficos de ensueño. Amplio abanico de territorios explorables. Por mejorar:Los diálogos son tediosos y a los personajes les falta carismay profundidad. Eso sin dejar de mencionar que sus rostros son desesperántemente inexpresivos 8,0 Bueno

Mass Effect Andrómeda, del estudio BioWare, es una aventura colosal, un juego de rol que tiene lugar en el espacio exterior, concretamente en la galaxia de Andrómeda. Se asume el papel de los hermanos Ryder y se debe explorar planetas y batallar contra razas alienígenas. Uno de los aspectos más relevantes de Mass Effect Andromeda es su historia. Los momentos de acción se intercalan con fases de exploración y con numerosos diálogos y secuencias de factura cinematográfica.

Aunque se siente un esfuerzo por plasmar una historia atrapante, le falta carisma y profundidad a los personajes, lo que le resta impacto al relato.



Es una historia clásica de ciencia ficción: la humanidad busca un nuevo planeta donde pueda establecerse. Para ello, viajan hasta la galaxia de Andrómeda, donde han identificado seis de planetas habitables. Sin embargo, al llegar, descubren que hay alienígenas causando problemas climáticos en cada uno de los astros elegidos.



El apartado gráfico de Mass Effect es impactante, sobre todo gracias a que usa el motor Frostbite. Sin embargo, el modelado de los personajes, en especial sus caras, ha sido objeto de críticas porque no exhiben expresión alguna, se ven apagados y sin emoción.



Esos rostros inexpresivos aparecen todo el tiempo durante el juego. Durante los diálogos, Ryder tendrá alternativas de respuesta.



Los diálogos recurrentes son uno de los defectos del título. Puede pasar media hora sin que no ocurra un giro emocionante, salvo unas conversaciones que pueden llegar a parecer interminables por lo tediosas.



La elección del jugador puede cambiar los eventos vividos durante la aventura espacial. Ryder irá evolucionando: pasará de ser un explorador de rango medio a convertirse en el jefe de su nave.



Explorar el espacio es divertido y hay diversidad de planetas, con ecosistemas desérticos, tropicales, boscosos o invernales. Los duelos contra otras razas alienígenas siempre están presentes, pero el grado de dificultad de las batallas no es demasiado alto.



En cuanto al multijugador, permite hasta 4 jugadores y consiste en aniquilar la mayor cantidad de enemigos posibles en el menor tiempo posible. Mientras se acaban rivales, también se deben completar otros objetivos como asaltar instalaciones, desactivar dispositivos o defender alguna zona del mapa.



Mass Effect Andromeda está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera

@EdgarMed en Twitter