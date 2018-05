El ‘Tinder’ para los solteros de Facebook

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este martes una opción desde su red social para que los usuarios encuentren pareja. Se llama ‘Dating’.



Con ‘Dating’ los usuarios de Facebook podrán crear un perfil privado para tener citas, al estilo de populares aplicaciones como Tinder, con personas que no sean "amigas" y que coincidan en eventos o grupos de Facebook.

“Uno de cada tres matrimonios en Estados Unidos empiezan en línea (…) no habíamos hecho ninguna opción para encontrar parejas", destacó el empresario en la conferencia anual F8 de Facebook.



La propuesta de Facebook es que se construyan relaciones reales a largo plazo y no solo “aventuras”.



En Colombia, según la empresa Kantar Ibope Media, Tinder alcanzaba un total de 13,4 millones de usuarios.



Otra de las novedades destacadas por el fundador de Facebook fue el lanzamiento de las gafas Oculus Go en 23 países por 199 dólares, un precio gracias al cual "mucha gente experimentará la realidad virtual y la presencia virtual por primera vez".



ELTIEMPO.COM