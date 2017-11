Captcha: ‘No soy un robot’... ¿o sí?

Uno de los mecanismos con los que los sitios web enfrentan a los bots (y una de las experiencias más aburridas de quienes navegan la red) podría resultar inútil en virtud de un nuevo desarrollo en materia de inteligencia artificial.

Investigadores de una compañía llamada Vicarious, entre cuyos propietarios se cuentan nombres como los de Jeff Bezos, Elon Musk, Peter Thiel y Mark Zuckerberg, anunciaron que desarrollaron un sistema capaz de resolver los retos Captcha, que habitualmente guardan la entrada a las páginas de registros o de descarga de ciertos sitios web.



La razón de ser del Captcha –sigla de Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart (test de Turing completamente automático y público para diferenciar computadores de seres humanos) es, precisamente, ser imposible de resolver para las máquinas, aunque muy sencillo para los humanos. Por lo común toman la forma de letras deformadas y tachadas o de grupos aleatorios de imágenes.



Desde su invención, en la década de los 90, el sistema Captcha ha protegido las páginas de potenciales ataques de bots maliciosos. El nuevo desarrollo, bautizado Recursive Cortical Network (RCN), marca para muchos el fin de su era.



Por lo general, se considera que una prueba es inútil si un sistema artificial logra pasarla un uno por ciento de las veces. Los resultados de RCN indican una tasa de éxito de más del 66 por ciento. Eso se logra porque puede ‘aprender’ de unos cuantos ejemplos y generalizar un modo de resolver los problemas, tal y como lo haría un humano. La meta de sus creadores es llevarlo a un 90 por ciento de aciertos.



Aunque ese fin, creen algunos, estaba cerca. La semana pasada, Google anunció que desarrolló un sistema de detección ‘invisible’ que hacía innecesarias las pruebas Captcha. En una especie de monitoreo en segundo plano, el sistema inteligente de los investigadores de Mountain View analiza los patrones de navegación y comportamiento del visitante para determinar si responden a la manera de comportarse de un ser humano o si actúan con la programación de un bot.



