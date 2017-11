China tiene 'la red de videovigilancia más grande del mundo'

La tensión entre la seguridad y la privacidad en China continua admirando al mundo. Este miércoles se conoció un video donde se muestra "la red de videovigilancia más grande del mundo". Una red que, de acuerdo con Reuters, está compuesta por decenas de millones de cámaras instaladas en China, con capacidad de identificación biométrica y de análisis de datos a gran escala.



La razón que argumentan es la seguridad. Sin embargo, expertos aseguran que su despliegue oficial se trataría de vigilancia masiva y se violaría el principio de proporcionalidad.

El sistema de videovigilancia ha sido desarrollado por la compañía SenseTime, que a pesar de estar en el mercado desde 2014, en poco tiempo, ha logrado elevadas inversiones para su trabajo en temas de Big Data e inteligencia artificial. La start-up emplea inteligencia artificial para identificar y analizar rápidamente identidades (persona, carro rojo...etc.) usando cámaras de video. Esta tecnología ha sido utilizada en pruebas limitadas por parte de las autoridades chinas para rastrear y capturar sospechosos en espacios públicos como aeropuertos y festivales.



La startup, que tiene sede en Beijing y Hong Kong, cuenta ya con 40 gobiernos locales chinos como clientes.



La situación, unida al reciente anuncio de dicho país sobre el prototipo de una aplicación que 'califica' a los ciudadanos, y que para 2020 podría ser obligatoria, es motivo de preocupación para expertos en materia de privacidad, derechos humanos y libertad en internet.



Además, el pasado 14 de noviembre, el gobierno de China fue calificado como "el peor abusador de la libertad en internet en el mundo” en un informe de la Freedom House sobre el estado de la Libertad en Internet de 2017, presentado el martes en Washington, Estados Unidos.

¿Quien nada debe nada teme?

Cuando se habla de privacidad, algunas personas argumentan que si no se esconde algo escabroso no tiene por qué reservarse u ocultarse la información, sin embargo pocos desearían que el vecino conozca sus extractos bancarios, o que sus familiares sepan cuántas parejas sexuales ha tenido. La información privada, lejos de ser una conducta delictiva es en realidad un derecho.



Para Juan Diego Castañeda, profesional en derecho de la Universidad del Externado de Colombia e investigador de la Fundación Karisma (organización sin ánimo de lucro), la privacidad y/o la intimidad tienen una relación intrínseca con la dignidad humana. "El negarle la intimidad a una persona es también negar su dignidad. La privacidad no se trata de 'esconder' cosas, sino de la decisión de qué presentar de uno mismo ante los demás o qué compartir de su vida".

Sin embargo, que 40 entidades de gobiernos locales en china (por ahora), cuyo poder puede ser desproporcionadamente mayor que el de un individuo, desplieguen una red de vigilancia y almacenen, administren y analicen los movimientos y comportamientos de las personas puede considerarse, según el experto, tanto una violación de la privacidad como un acto indiscriminado de vigilancia masiva.



Es ambas cosas - explica Castañeda - es una actividad que puede calificarse como vigilancia masiva y lo negativo de ello es que no discrimina las personas objeto de esa medida. Se invierte el principio de presunción de inocencia.



Diversas organizaciones de sociedad civil en el mundo publicaron en 2014 los 'Principios Internacionales de Derechos Humanos sobre Vigilancia de

las Comunicaciones'. El documento explica que "la interferencia con el derecho a la intimidad, entre varios otros derechos humanos, sólo puede estar justificada cuando es prescrita por ley, es necesaria para lograr un objetivo legítimo, y es proporcional al objetivo perseguido.



Esto significa que "una intervención estatal que afecta un derecho fundamental, como puede ser la intimidad, debe contar con tres elementos: ser legal, necesaria y proporcionada", afirma Castañeda, quien también considera que aunque la situación de la videovigilancia puede no estar relacionada con la intervención directa de las comunicaciones aplican los principios dado que "la afectación es exagerada".



En el video, se ve cómo en las calles del país existen cámaras con suficiente tecnología para reconocer rasgos biométricos, como el rostro y el cuerpo de una persona, y se está desarrollando la posibilidad de identificar cómo camina o habla una persona. Incluso, un testimonio de un docente universitario afirma que cuando existe una tensión entre la privacidad y la seguridad en China, gana la seguridad.



¿Pueden las cámaras mejorar la seguridad? ¿la vigilancia garantiza menos crímenes o corrupción? ¿es una medida desproporcionada contra la libertad? Cuéntenos su opinión en los comentarios, o escríbanos por Twitter a @TecnosferaET.



LINDA PATIÑO CÁRDENAS * Con Reuters.