Lo que debería tener en cuenta el nuevo Gobierno en materia TIC

Se aproxima un nuevo mandato presidencial y el sector de tecnología ha generado distintas propuestas para que el siguiente Gobierno las tenga presente y así lograr mejor la conectividad y apropiación TIC en Colombia.

Juan Sebastián Cabello, director de GSMA para América Latina, advirtió que el nuevo Gobierno debería tener más en cuenta a las TIC y desplegar mayor conectividad en el territorio nacional.



"El nuevo presidente tiene que ponerle un lugar central a las TIC. El internet móvil, por supuesto, es el que más contribuye a la economía con el 3,8 por ciento del PIB. Hoy es fundamental incentivar la infraestructura digital, pues si en ella, no va a existir internet de las cosas y nuevos servicios", aseguró el experto.



Pero para que esto sea posible, dice, es necesario tener más espectro (la autopista invisible por donde viajas las comunicaciones) y lograr tener el ancho de banda que requiere la industria.



"La banda de 700 Mhz, la que permitirá mayor despliegue del internet móvil, aún no se ha licitado. La Agencia Nacional del Espectro ya tiene estudiada esta banda desde hace mucho tiempo, pero el poder política es quien decide si se entrega o no. Colombia está retrasada cuatro años en este aspecto, pues Chile, Perú y Argentina, ya la tienen adjudicada", señaló el ejecutivo.



Desde la GSMA señalan que el nuevo presidente debería pensar también en estrategias que permitan reducir los impuestos a la conectividad. "Puede que sea necesario replantear la necesidad de eliminar regulación obsoleta y crear marcos innovadores y flexibles, que fomenten el acceso y no lo penalicen con altos impuestos".



Por ejemplo, Cabello dice que la reforma tributaria de diciembre de 2016, en lo que respecta a telecomunicaciones, fue "contradictoria". Afirmó que si bien promueve el acceso a celulares en el país, penaliza el consumo de datos



"Un punto importante es la creación de instituciones convergentes que puedan regular el ecosistema digital. Ya hay una iniciativa del actual Gobierno de crear un regular convergente, el cual es interesante; sin embargo, hay que tener cuidado porque no debería ser solamente la función de la Antv y la CRC, es necesario crear una institución con reglas y lineamientos propios", indicó el directos de la GSMA.



En una misma posición se encuentra Pablo Bello Arellano, director de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), quien aseguró que los altos impuestos han ralentizado la apropiación TIC en Colombia y alertó de la necesidad de instaurar un regulador convergente.



"Todavía no se han resuelto los problemas derivados de la regulación preconvergente. Se habla mucho de convergente, pero todavía no se ha avanzado en la creación de una única institución capaz de regular el sector. Además, hay tratamientos asimétricos muy significativos para servicios provistos a través de distintas plataformas. Por ejemplo, en el mercado de televisión por suscripción, hay impuestos y regulaciones distintos dependiendo de la tecnología. Este es un tema pendiente, que se debe nivelar", aseguró Arellano.



El experto también instó en la urgencia de cerrar la brecha digital: "Para lograr una infraestructura de clase mundial, es necesario reactivar las inversiones. El DNP estima que se necesitan el orden del 30.000 millones de dólares para lograr este esfuerzo. Y las cifras de inversión no son positivas, de hecho, hay un decrecimiento. Es necesario que el nuevo gobierno realice un pacto nacional en favor de la inversión en infraestructura de conectividad", puntualizó el experto.



TECNÓSFERA