Cinco recomendaciones para que las mamás naveguen de forma segura

En el marco del Día de la Madre en Colombia, la compañía de seguridad cibernética Kaspersky presentó un informe con una serie de recomendaciones para que las mamás naveguen de forma segura.

De acuerdo con la empresa, la falta de medidas de seguridad al momento de navegar puede exponer a las mamás ante los cibercriminales.

Dmitry Bestuzhev, director del equipo de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina, dijo: “Un error en la navegación en línea puede exponer a las mamás modernas a estafas, robo de identidad y de datos o pérdidas económicas generadas por cibercriminales".



En consecuencia, la compañía de seguridad cibernética realizó las siguientes recomendaciones para evitar cualquier tipo de ataque o fraude en internet.

Cuide lo que publica en internet

Tenga cuidado a la hora de publicar en redes sociales, ya que todo ese contenido, aún después de ser borrado, seguirá en linea, debido a que al eliminar la publicación original no se borran las copias que descargaron otras personas.



Además, el estudio advierte que los servidores de las conocidas redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat, entre otras, tienden a almacenar la información así luego se haya borrado.

Cree una contraseña fuerte

Elegir bien una contraseña es fundamental para evitar el robo de la información de sus cuentas.



Lo recomendable a la hora de crear una contraseña es no utilizar palabras que se encuentren en un diccionario, ni nombres propios, menos si están asociados con su entorno. Puede emplear números pero no escribirlos en series como 123456, incluya caracteres especiales como signos de puntuación o símbolos y use mayúsculas y minúsculas.

Evite los enlaces poco confiables

Muchos de los fraudes en línea vienen a través de correos electrónicos o por medio de las redes sociales, los cuales solicitan abrir un enlace para mostrar alguna información. Lo mejor es que no descargue archivos ni haga clic en enlaces sospechosos.



¿Como identificar un correo o mensaje sospechoso? En la mayoría de los casos tienen errores ortográficos, utilizan una dirección falsa, y utilizan expresiones como "su dirección de correo electrónico fue seleccionado" o "su dirección ha ganado". Esos son signos reveladores de que el mensaje es parte de una estafa.

Controle el acceso a internet de los niños

Es importante estar al tanto de las páginas a las que acceden los niños, no solamente para protegerlos de contenido inapropiado, sino también para evitar que bajen contenido con malware.



Los niños constantemente bajan aplicaciones y sin darse cuenta, pueden poner en riesgo la información y los datos de los padres. Por estas razones, es importante mantenerse al tanto de lo que hagan sus hijos mientras navegan.

Realice compras de forma segura

Es mejor no realizar compras en línea ni transacciones bancarias mientras esté conectado a una red wifi pública, y utilizar una red privada rirtual (VPN), ya que toda la información estará protegida. Además, se recomienda que revise que la página en la que pretende realizar la compra esté verificada.





TECNÓSFERA