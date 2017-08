¿Cuántas megas necesita el Internet de su casa?

Los operadores de telecomunicaciones en Colombia ofrecen banda ancha con velocidades que van de 1 a 150 megabits por segundo (Mbps), dependiendo de la ciudad. A partir del primero de enero del 2019, las reglas de juego cambiarán y los operadores solo podrán comercializar como banda ancha las conexiones superiores a 25 Mbps.

Esto no significa que los colombianos estarán obligados a adquirir planes superiores a 25 Mbps, sino que las velocidades inferiores no se considerarán de banda ancha.

La pregunta que surge, sobre todo, en tiempos donde el consumo de video y el número de dispositivos electrónicos aumenta significativamente, es: ¿cuántas megas son suficientes para tener una buena experiencia de internet en casa?



Si está pensando en mejorar su conectividad o contratar un plan de internet en su hogar, lo primero que debe preguntarse, según Nibaldo Toledo, director ejecutivo de Azteca Comunicaciones es: ¿para qué necesito una conexión a internet?



“Hoy es muy difícil entender que alguien use internet sin descargar películas o ver videos. Nuestras estadísticas evidencian que el 90 por ciento de los hogares colombianos entran a YouTube, en promedio, unas 13 horas diarias. La transformación digital hace muy probable que exista a futuro una mayor exigencia en el flujo de información”, añadió.



Para que se haga una idea, una sola película en Netflix necesita, mínimo, de 4 Mbps para ofrecer una experiencia de buena calidad (alta resolución, sin cortes en la reproducción). Eso sin contar que otro dispositivo esté conectado simultáneamente a la misma red, pues de ser así, la imagen se afectará.



Un video de YouTube requiere, en un teléfono inteligente, aproximadamente 2 megas. No obstante, cuando se despliega desde una plataforma más grande (un televisor inteligente, por ejemplo), se requieren de entre cuatro y cinco megas.

La exigencia es incluso mayor si su plan es disfrutar de contenidos en UHD o 4K. Para sitios como Netflix, que ofrecen esa opción, lo recomendable es tener una conexión a Internet con una velocidad de al menos 25 Mbps.

Mayor productividad

En ese sentido, lo ideal si planea ver video en 4K y ejecutar ocasionalmente algún videojuego en línea, sería adquirir planes de por encima de los 25 Mbps.



De acuerdo con Toledo, es importante tener en cuenta, además, el número de integrantes que conforman el hogar. Por ejemplo, si en su casa o apartamento viven tres o cuatro personas y cada uno se conecta a internet desde un celular y una tableta o televisor, hablamos ya de planes de entre 30 y 50 Mbps.



Pero piense antes de comprar el plan más grande. Antonio García Rozo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), dice que es importante tener en cuenta la claridad en los términos del contrato, las condiciones, permanencia y los límites de uso de los megabits.



“Las personas deben buscar planes que se ajusten en costos a las necesidades requeridas. No se debe pagar en exceso, por servicios o capacidades subutilizadas; o por el contrario, sacrificar bondades de un plan por menores costos”, agregó.



La recomendación es, primero, diagnosticar las necesidades reales de su familia. Si puede permitirse más que un acceso básico, pruebe con planes del orden de los 30 Mbps.

Fibra óptica, ¿la mejor opción?

¿Banda ancha o fibra óptica? Realmente ambas cumplen la misma función: transportar datos. La diferencia es que la fibra ofrece velocidades superiores y es más estable que el cobre (transmite información a la velocidad de 100 Gbps).



“Una de las grandes ventajas de la fibra óptica es la estabilidad. Como es un haz de luz, pasa de forma directa en ambientes de mucho ruido. Además, no produce congestión y permite ampliar los canales para que fluya la información”, afirmó Nibaldo.



De hecho, esta tecnología evita las interferencias electromagnéticas, por lo que no genera problemas en la bajada de la velocidad. Cifras del DANE revelan que en el 2016 las conexiones de fibra óptica se incrementaron en 54,32 por ciento, siendo la tecnología de mayor crecimiento en el mercado de internet fijo. Sin embargo, tiene apenas el 4,5 por ciento del mercado.

¿Es necesario más velocidad?

Si bien las conexiones por cable se han convertido en las más populares al mostrar una tasa de crecimiento de 13,84 por ciento hasta un total de más de 3 millones o 51,2 por ciento del mercado total, Colombia aún requiere avanzar en la confiabilidad y capacidad de la red. Al cierre de 2016, el país exhibía una velocidad de descarga promedio de 5,4 Mbps. Colombia ocupa el puesto 101 a escala mundial y diez en el continente americano por velocidad de red.



De acuerdo con los expertos, para que el país aumente la velocidad promedio de banda ancha los operadores deben invertir en tecnología e infraestructura. También, es necesario que el precio sea más asequible para el usuario final y, por último pero no menos importante, culturizar la pregunta: ¿para qué quiero más internet? La productividad aumentará y será necesario más velocidad.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA



TECNÓSFERA