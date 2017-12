¿Qué sigue para Uber después de la sentencia de la Unión Europea?

El portavoz de Uber España, Yury Fernández Castillo, dijo este miércoles que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que determinó que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, no tiene ya "ninguna implicación práctica" porque el modelo de negocio varió en 2016.

El portavoz de Uber declaró a EFE que el fallo "llega con un desfase de tres años", debido a que responde a un requerimiento realizado en 2014 por un juez de Barcelona a instancias de una asociación profesional de taxistas en relación a un modelo de negocio que la empresa estadounidense cambió en marzo de 2016. Con esta sentencia las autoridades nacionales pueden exigirle licencias como las que se les requieren a los profesionales del taxi.



"La sentencia ahora no tiene ninguna implicación práctica para la operativa de Uber en España", afirmó Fernández Castillo en referencia a que la compañía funciona desde 2016 con un modelo de negocio basado en las licencias VTC, para vehículos con conductor. Pese a ello, el portavoz de Uber tendió la mano al Estado español para "regular el servicio de Uber, pero sobre la base de los intereses generales y no sólo de algunos".



"Este dictamen no generará cambios en la mayoría de los países de Europa donde Uber ya opera conforme a la ley de transporte. Sin embargo, millones de europeos aún no pueden acceder a apps como la de Uber. Tal como nuestro presidente ejecutivo indicó, estamos a favor que se regulen servicios como el de Uber, y por lo tanto continuaremos el diálogo con las distintas ciudades del continente europeo. Esta es la posición que tomaremos para asegurar que todos puedan acceder a viajes eficientes con sólo tocar un botón", señaló la compañía en un comunicado.



La firma también señaló que si bien los Servicios de la Sociedad de la Información tienen protección contra las restricciones indebidas, corresponde a los Estados miembros decidir cómo desean regular las empresas de transporte. De hecho, señala la firma, algunos países ya comenzaron a regular a Uber sin esperar la calificación del Tribunal Europeo de Justicia.



Por su parte, la empresa Cabify aseguró que desde su fundación en Madrid en 2011 su modelo de negocio "es y ha sido siempre cien por cien legal" y que "no está relacionada en absoluto" con la sentencia del Tribunal europeo sobre Uber conocida este miércoles.



"A diferencia del competidor, desde sus comienzos hasta la actualidad, la actividad de Cabify está estrictamente sujeta al marco legal existente", añadió esta compañía, para la cual la decisión del TJUE de considerar a Uber una empresa de transporte y no una plataforma digital "no está relacionada en absoluto con la compañía española Cabify ni afecta a su actividad".

¿Se aplicará en otros países?

Aunque el alcance del fallo del alto tribunal es europeo, este jarro de agua fría para Uber será seguido a nivel mundial, mientras que la plataforma, que opera en más de 600 ciudades, enfrenta resistencias en la mayoría de ellas. En Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones. Ese mismo mes, un tribunal de Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo. La imagen de la empresa estadounidense se deterioró en las últimas semanas, después que los datos de 57 millones de usuarios en todo el mundo fueran pirateados a fines de 2016.

Uber "no se limita a un servicio de intermediación"

La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el punto de mira de taxistas de todo el planeta desde España a Brasil, pasando por El Salvador. La justicia europea considera que Uber "no se limita a un servicio de intermediación", de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano.



Uber crea "una oferta de servicios de transporte urbano" y su aplicación es "indispensable" tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una "influencia decisiva" sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes. Este servicio, cuyo "elemento principal es un servicio de transporte", responde así en virtud del marco legal europeo al "ámbito de los transportes" y no al "de la sociedad de la información", como pretendía demostrar la empresa estadounidense. Al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias para poder operar.

'Victoria social'

Los magistrados del alto tribunal siguen así las conclusiones del abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, quien ya indicó en mayo que podía obligarse a Uber "a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas" a nivel nacional. Los denunciantes en Barcelona, la asociación de taxis Élite Taxi, celebró la decisión del TJUE como una "victoria social" que va a beneficiar a la "sociedad", declaró el portavoz de Elite Taxi, Iván Sesma, en una conferencia de prensa en Barcelona.



Para la abogada que llevó el caso, Montse Balagué, del bufete de abogados SBC, "esta sentencia", que marcará precedente, "pone de manifiesto que las reglas del juego van a ser iguales para todos". En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Transporte de la Eurocámara, la ecologista Karima Delli, celebró que esa "aclaración" "tranquilizará al sector de los transportes, enfrentados hasta ahora a la competencia desleal de Uber".



La decisión "es un golpe para la ambición de la UE de construir un mercado único digital integrado", ya que los innovadores serán objeto "de divergentes normas nacionales y sectoriales", lamentó Jakob Kucharczyk, del grupo de presión del sector digital CCIA al que pertenece Uber.



