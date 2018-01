El RCS, un serio competidor para WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería gratuita preferida por millones de usuarios alrededor del mundo, parece por fin contar con un fuerte competidor.



Se trata del RCS o Rich Communications Services (Servicio de Comunicaciones Enriquecidas), una evolución mejorada de los SMS (Short Message Service o servicio de mensajes cortos o simples) que ofrece la telefonía celular.

Tras esta alternativa de comunicación para los usuarios están reconocidos operadores de las telecomunicaciones como Vodafone, Orange, América Móvil o Sprint, entre otros; fabricantes de teléfonos inteligentes (LG, Sony, Samsung o Huawei) y un gigante como Google (con la tarea de su implementación en los dispositivos Android), que buscaron unir esfuerzos para ‘darle la pelea’ a la app de la firma de Mark Zuckerberg.



RCS se presenta, entonces, no como aplicación de mensajería, por lo que estarán integrados en los dispositivos móviles y harán parte del menú de los smartphones.



Los datos conocidos indican que entre sus funciones estarán los mensajes normales, así como la posibilidad de compartir textos, videos y fotos de alta resolución, confirmaciones de lectura, chats individuales y de grupos, hacer videoconferencias y compartir la ubicación, entre otras ventajas.



Según señalan fuentes cercanas al proceso, por ahora no está pensado cobrar por el servicio.



Las características de los RCS hacen que no requieran de internet para su uso, lo que además brindaría a los usuarios mayor seguridad frente a eventuales caídas de la red y problemas que los operadores puedan experimentar al respecto.



Se calcula que para este año los RCS ya empiecen a ser utilizados por unos 220 millones de usuarios, cifra lejana a los más de 1.000 millones con los que cuenta WhatsApp, pero que se espera vaya subiendo gradualmente.



Este servicio, entonces, solo estará disponible para dispositivos con sistema Android, puesto que Apple (con sus iPhone de sistema operativo iOS) no hizo parte de esta alianza.



En esta gran apuesta, gracias al acuerdo con empresas como América Móvil, Telefónica, AT&T México y Oi, se espera que para el primer semestre de 2018 ya se evidencien buenos resultados en mercados importantes como Colombia, México, Argentina y Brasil.



TECNÓSFERA