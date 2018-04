¿A qué se debe el desplome del bitcóin en este 2018?

Entre el interés menguante de los particulares y unos reguladores cada vez más estrictos, el mercado del bitcóin atraviesa un período turbulento, aunque algunos actores del sector siguen creyendo en el futuro de la primera criptomoneda.



Tras una fiebre compradora a fines de 2017 y una espectacular caída a principios de año, la cotización del bitcóin, que sigue en horas bajas, volvió a retroceder estas últimas semanas.

Este martes se cotiza a 7.300 dólares luego de que a finales de 2017 alcanzara a lograr máximos históricos al llegar a los 20.000 dólares.



¿A qué se debe esta estrepitosa caída? ¿Ha llegado el fin del boom de la popular moneda digital?



Alejandro Beltrán, experto en monedas digitales y creador de Buda.com, señala que el bitcóin siempre se ha caracterizado por su volatilidad. “Durante su existencia han imperado los cambios en los precios y han sido cambios bastante fuertes, al ser un activo en maduración su nivel de transacciones corresponda a que volúmenes grandes puedan intervenir en el precio”, dice.

El experto resalta que las advertencias de los grandes mercados financieros de Japón o Estados Unidos sobre las plataformas de intercambio así como los marcos regulatorios establecidos en algunos países como China, en búsqueda de restricciones, han influido en el precio de la criptomoneda.



Además, las redes sociales Facebook y Twitter, así como el motor de búsqueda Google, anunciaron que prohibían las publicidades sobre criptomonedas, lo que también pudo influir en este periodo de volatilidad.



"A corto plazo es negativo para el mercado", explica a la AFP David Drake, que administra el fondo de inversiones LDJ Capital, que tiene cartera en criptomonedas.



Otros explican la volatilidad del bitcóin debido a las ventas de importantes actores, que se hicieron con gran parte del mercado cuando la criptomoneda estaba en sus inicios. Así, un abogado japonés ha sido encargado de liquidar los cerca de 200.000 bitcoines que la plataforma japonesa MtGox habría recuperado tras haber sido objeto de un robo de 650.000 bitcoines en 2014, lo que hundió a este sitio de intercambio. A fines de marzo, este abogado, denominado "Tokyo whale", o "Ballena de Tokio", reconoció en un comunicado haber vendido gran cantidad de bitcoines entre diciembre y febrero, y que no ha excluido proseguir con esas ventas.



Los analistas de Morgan Stanley afirman en una nota de principios de marzo que los altibajos del bitcóin reproducen fielmente el ciclo de la burbuja financiera de los valores tecnológicos del año 2000, "salvo que se produce 15 veces más rápidamente", indican.



No obstante, desde su lanzamiento en 2009, la criptomoneda ya ha perdido dos veces cerca del 90 por ciento de su valor, en 2011 y en 2015, antes de recuperarse espectacularmente. "No me sorprendería que los precios cayeran a 5.000 dólares o que subieran a 10.000", ilustra Craig Erlam, analista de Oanda, pues el mercado es muy volátil. Sin embargo descarta a corto plazo volver a los niveles de cotización de diciembre.



Kyle Samani, creador en octubre pasado de un fondo dedicado a las criptomonedas, Multicoin Capital, que administra 50 millones de dólares para inversores privados, afirma que la primera criptomoneda se aprovechará del interés global por el sector. Su fondo no apuesta por un alza de la cotización del bitcóin, al igual que otros inversores, que privilegian otras criptomonedas de resultados más impresionantes o con tecnologías más innovadoras.



"La caída de las cotizaciones es una sana corrección, tras la locura de fines de 2017", afirma a la AFP.



Beltrán, por su parte, señala que es “muy difícil predecir lo que va a pasar con un activo de tanta volatilidad, pero se espera que la llegada al mercado de futuros de la Comisión de Comercio de Chicago favorezca a la criptomoneda.



“Vamos a ver muchas noticias a nivel regulatorio, un escenario de incertidumbre por parte de los operadores de mercado. Pero se espera que a largo plazo el bitcóin continúe con su tendencia al alza”, dice.



Prueba de su más creciente debilidad es que el número de búsquedas semanales en Google con la palabra bitcóin se ha dividido por cinco, desde el apogeo del interés que suscitó en la semana del 17 al 23 de diciembre pasado.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS