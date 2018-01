El bitcóin ha perdido un 41 % desde diciembre

No fue una semana positiva para el bitcóin, pues en los últimos siete días cayó otro 16,7 por ciento acumulando una pérdida de 40,5 por ciento desde mediados de diciembre pasado. Pero la unidad llegó a cotizarse en 9.300 dólares, 50 por ciento menos del máximo histórico de ese mes, cerca de los 20.000 dólares.



Este fenómeno se presentó porque, según Constanza Torres Tamayo, profesora de gerencia financiaría de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, las personas cambiaron sus monedas virtuales a dinero real.

“Como estábamos a fin de año y principios de 2018, las personas aprovecharon para hacer efectiva su inversión, es decir, convierten los bitcoines en dólares, euros, pesos u otra denominación. Entonces, como sale tanto dinero, disminuye su valor.



La experta aduce también que la caída del precio se debe al temor de fuertes medidas regulatorias, en particular en Corea del Sur y China.



La semana pasada, el Gobierno surcoreano explicó que se estaba preparando para prohibir el intercambio de criptomonedas, pero poco después rectificó y dijo que solo era una posibilidad. Corea del Sur es uno de los países del mundo con más plataformas de intercambio de bitcoines, según la consultora Capital Economics.



“Otro efecto, que si bien es bastante lejano pero que genera repercusiones, es el de Corea del Sur. En ese país se está tratando de establecer una ley que prohíbe los portales de intercambio de criptomonedas, y eso asusta a los inversionistas. China, por su parte, busca prohibir la comercialización de bienes y servicios que surge de la economía de las criptomonedas. Son hechos lejanos, pero que afectan al mercado general”, señaló Tamayo.



De hecho, los inversionistas también se han visto afectados por los rumores según los cuales China estaría a punto de prohibir el ‘minado’ de bitcoines, el proceso informático que permite emitir esta moneda.



Los analistas apuntan a que la profunda caída de la cotización de la criptomoneda puede generar importantes pérdidas a los inversionistas.



“Es importante recordar que las monedas virtuales no tienen ningún respaldo de moneda central. Entonces, el hecho de que su valor caiga, automáticamente hace posible el riesgo de perder. Es como si fuera una pirámide, pues las personas invierten pero solo ganan algunas, que generalmente son las que se salen a tiempo. El riesgo, que es alto, está asociado a la rentabilidad”, añadió la profesora universitaria.



Precisamente, los hermanos gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, quienes se disputaron con Mark Zuckerberg la idea original de Facebook, perdieron, según la agencia Bloomberg, 900 millones de dólares en un mes por la caída del bitcóin. Así las cosas, se estima que la fortuna de los gemelos cedió 37 por ciento, situándose en 739 millones de dólares cada uno. Tyler y Cameron se han convertido en las primeras personas conocidas que han acumulado más de 1.000 millones de dólares en bitcoines cada uno.



El futuro del bitcóin no está claro. Mientras algunos analistas aseguran que esa criptomoneda tiene todos los síntomas de una burbuja a punto de estallar, su valor vuelve a tomar fuerza (al cierre de esta edición, en 11.400 dólares la unidad).



