Las ventajas de hacer el mercado por internet

Hacer mercado por internet puede ayudarle a reducir el tiempo que gasta en ir a un supermercado o evitar que salga en su carro al endemoniado tráfico del fin de semana, pero exigencias como no poder escoger el estado de madurez de los aguacates o no poder seleccionar un antojo extra, son una limitante.



En Colombia existen aplicaciones como Rappi, Mercadoni y Merqueo, las más conocidas en el sector, empresas cuyo negocio es encontrar los productos que usted necesita y ponerlos en el punto y hora que usted elija.

Las tres tienen en común un sistema de comunicación y monitoreo del domiciliario que le permiten saber en qué etapa de la compra está el servicio. También, las tres pretenden expandirse en el tipo de domicilios que prestan, con lo que encontrará gran oferta de productos, desde belleza hasta para mascotas.



En reemplazo de los pasillos llenos de productos, que en ocasiones le facilitan hallar las onces de sus hijos o lo tientan con algún artículo que no estaba incluido en su lista, ahora verá pestañas con su clasificación respectiva como carnes, despensa, repostería, cuidado del hogar, entre otros. También puede buscar los productos por la marca de su preferencia o por categoría. Y aquí viene el primer consejo: aunque le puede tomar algo de tiempo la primera vez, lo más práctico es tener una lista base con las cosas que siempre compra. Trabajar sobre esa lista base le hará las cosas mucho más fáciles. Es usual que las plataformas almacenen los elementos más frecuentes en una casilla de favoritos. Así, su próximo mercado podrían hacerlo en un tiempo mucho menor.



Uno de los mayores peros que se oyen a la hora de empezar a comprar en línea es la ‘tensión’ que genera el no poder elegir personalmente productos considerados ‘delicados’, concretamente: carnes, frutas y verduras. Pero estas plataformas ofrecen la posibilidad de llamar a la persona encargada de su pedido y recomendarle que traiga los aguacates en determinado punto de madurez.



En materia de gustos, el abanico es infinito y perfecciones no existen, pero sí conviene subrayar que todas estas aplicaciones ‘viven’ de la calificación de los usuarios, así que en el grueso de los casos se esforzarán por dar un excelente servicio. Lo que incluye, desde luego, el correcto transporte de las cosas delicadas y la frescura de los alimentos.

Sepa que no todo está

Hay que saber también que siempre cabe la posibilidad de que algo de lo que ordenó no se encuentre. Esto pasa porque, aunque a veces en la aplicación aparezca un producto, es posible que en el local que se realiza la compra se haya agotado. En la mayoría de los casos, los encargados se comunicarán con usted para informarle y podrá elegir si quiere eliminar ese producto de su cuenta final o si prefiere cambiarlo por otra referencia.



Mercar en línea puede tomar aproximadamente unos 40 minutos, dependiendo de qué tan extensa y qué tan clara sea su lista de compras. Pero si considera el desplazamiento (trancones incluidos), el tiempo en supermercado y el regreso a casa con las compras, es claro dónde está la principal ventaja de estos servicios.



Con respecto a los tiempos de entrega, conviene no ser obsesivo, pues imprevistos como el clima, el tráfico, la variedad de los elementos que debe buscar el domiciliario o situaciones no previstas puede demorar un poco las cosas. Y más con los niveles de movilidad cada vez más tortuosos que puede haber en una ciudad como Bogotá.



Mercadoni le promete que en un plazo de 2 horas los elementos llegarán a su puerta, lo cual es un tiempo muy razonable. Pero la clave está en programar con algo de tiempo sus compras y la hora de entrega.



Otras de las principales ventajas de algunas de estas aplicaciones, y que es su principal diferencia con la compra vía internet que ofrecen los principales supermercados, es que usted puede comprar en múltiples almacenes a la vez. Mercadoni, por ejemplo, le permite comprar en Macro, PriceSmart, Jumbo, Justo y Bueno, Surtifruver, etc.



El precio del domicilio puede variar si usted elige varios lugares para comprar en simultáneo, pero una de sus facilidades es el pago en efectivo contra entrega. Otra buena posibilidad es que si usted no está en su casa, puede ir ordenando desde su celular y programar el horario de llegada del mercado a su conveniencia.



Rappi tiene la ventaja de que no se dedica únicamente a los mercados y ha sido reconocido por domicilios de comidas rápidas o ‘antojos’. Esta aplicación, que requiere tarjeta de crédito para efectuar los pagos, ofrece productos que van desde impresión de trabajos en la Comercial Papelera hasta llevarle dinero en efectivo a su domicilio, pagando con su tarjeta de crédito a través de la plataforma.



También tiene una modalidad de mercado exprés que se entrega en menos de 35 minutos y otra de pedido programado que estima en 60 minutos.

Otra opción

Merqueo, que se presenta como el supermercado del ahorro, ofrece productos económicos, pero no le deja elegir el lugar de compra. Permite que usted pague en efectivo y el domicilio tiene un costo estándar de 4.500 pesos, que saldrá gratis por pedidos superiores a los 150.000 pesos.



Un aspecto importante de esta aplicación es que no opera con un modelo de entregas para el mismo día. Por ello requiere que la orden la realice con al menos 24 horas de anterioridad.



También es importante que tenga en cuenta que las entregas las hace hasta las 10 de la noche. Su gran ventaja es el precio de productos de la canasta básica. Solo está disponible en Bogotá y Medellín.



Por último, entre más utilice las plataformas, más acertadas serán las sugerencias que le hagan para una próxima ocasión. Y los usuarios más experimentados recomiendan mucho estar atentos a sus ofertas, que pueden llegar a ser muy atractivas.



LINDA PATIÑO

EL TIEMPO

En Twitter: @LinndaPC