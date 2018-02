Los más recientes smartphones de Apple no serán lentos con el tiempo

08 de febrero 2018 , 09:19 a.m.

Apple anunció que gracias a un ‘Hardware actualizado’, incorporado en los modelos de iPhone X y iPhone 8, los usuarios pueden estar tranquilos ya que no se volverán lentos como sucede con las versiones anteriores.

En una carta dirigida a senadores de Estados Unidos, la compañía de Cupertino asegura que los más recientes modelos de smartphone están protegidos contra la ralentización, debido a que fue incorporado un hardware que no habita en los dispositivos anteriores.



"El iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X cuentan con mejoras de hardware y un sistema de desempeño más avanzado que permite a iOS anticipar y evitar apagones repentinos", dijo Apple en la carta.



A los usuarios que ya cuentan con alguno de estos dispositivos Apple les asegura que el rendimiento no se verá afectado por las actualizaciones del sistema operativo iOS.



Desde 2016, con la actualización de iOS 10, Apple ha disminuido el poder de procesamiento de los modelos antiguos de iPhone.



La situación ha puesto a Apple en medio de una serie de demandas e investigaciones, por obsolescencia programada, realizadas por parte de organismos reguladores en EE.UU y Francia.

