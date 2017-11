¿Quiere comprar bitcóin? Después no diga que no le avisamos

Leía esta semana dos noticias, recogidas por la prensa que cubre las noticias de la tecnología. La primera, que el bitcóin superó (con mucho) la barrera de los 7.000 dólares. La segunda, que el máximo ejecutivo de Credit Suisse Group AG considera, planamente, que estamos ante una burbuja.



Por supuesto coincido, aunque mi opinión, admitidamente, conlleva menos peso que la de Tidjane Thiam, quien señaló que la especulación sobre el bitcóin es la “definicion misma de una burbuja”.

La moneda digital, qué duda cabe, ha ganado ímpetu, y se abre paso entre los inversionistas más osados y organizaciones como CME Group Inc., el mayor propietario de bolsas del mundo, que planea introducir este año futuros de bitcóin, aduciendo una “reprimida demanda de los clientes”.



Pero aunque atractivo, y soportado por su espectacular desempeño de este año (recordemos que cerró 2016 por debajo de los 1.000 dólares), el paisaje que pinta el bitcóin es el mismo que ha sido siempre: el de una inversión sin valor intrínseco, pues no está asegurado por activos subyacentes.



Tal vez sean demasiado duros (y claramente inspirados por la posición de quienes los profieren) comentarios como los de banqueros más que dispuestos a tachar de fraude todo lo que tenga que ver con esta criptomoneda. Jamie Dimon, máximo ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., ha calificado el bitcóin de “una bomba que eventualmente explotará”.



Esta columna no pretende entrar en los terrenos de la futurología, pero ciertamente no hay cómo desconocer el riesgo que plantea esta clase de inversión.



Lo cierto es que, para Wall Street, el bitcóin es atractivo. Endemoniadamente atractivo. Precisamente por su volatilidad y su ubicuidad, podría ser el sueño de un corredor profesional y de los mercados.



Lo irónico de todo esto es que el bitcóin es posible gracias a un desarrollo que tiene el potencial de eclipsar el impacto, incluso, de esa y cualquier otra criptomoneda. La tecnología de ‘blockchain’ podría hacer realidad el sueño del voto electrónico a prueba de fraudes, BP está usándola para agilizar sus operaciones ‘off shore’, Walmart la usa para garantizar de dónde proviene la carne que compra... por no hablar de las noticias falsas. No sé cuándo reviente la burbuja del bitcóin, o si lo haga, pero la era del ‘blockchain’ hasta ahora comienza y esa, esa sí que va a cambiarlo todo.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología@WilsonVega