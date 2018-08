Director de seguridad de Facebook publica su renuncia

Este miércoles, Alex Stamos, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de Facebook desde junio de 2015, anunció su renuncia.



Su salida de la compañía se hará oficial el próximo 17 de agosto y de acuerdo con una publicación que hizo en su muro de Facebook, Stamos entraría a ser profesor adjunto en la Universidad de Stanford en su programa de maestría de ciberseguridad.

Durante los casi tres años en los que Stamos estuvo a cargo de la seguridad de Facebook tuvo que enfrentar las mayores crisis que ha sufrido la compañía:

La manipulación por parte del gobierno ruso durante las protestas en Ucrania en 2015. La presunta influencia de la inteligencia rusa a través de redes sociales durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. La filtración de información de usuarios por cuenta de Cambridge Analytica. Que compartió de forma indebida la información personal de hasta 87 millones de usuarios. El fenómeno de las noticias falsas y el contenido nocivo.

Este martes, la red social avivó nuevamente las preocupaciones frente a las influencias extranjeras en los procesos democrático después de dar a conocer que eliminó 32 perfiles (de procedencia desconocida) que eran utilizados para sembrar división entre la opinión pública a pocos meses de las elecciones legislativas de Estados Unidos, que se llevarán a cabo en noviembre.



Si bien Stamos no compartió los motivos de su renuncia (más allá de su ingreso como docente de la Universidad de Stanford), según reportes del The New York Times el jefe de seguridad de Facebook tenía discrepancias internas con la compañía.



De acuerdo con el medio estadounidense, Stamos no compartía el manejo de la red social frente a las publicaciones que pretendían desinformar a los usuarios, como las noticias falsas, y en su momento, fue un fuerte crítico de la manera en la que se manejó la investigación del papel de Rusia en Facebook durante las elecciones de EE.UU. en 2016.



Pero esta no es la primera vez que el ex jefe de seguridad de Facebook discrepó con posturas del sector sobre este tema.



En 2015, cuando Stamos hacía parte de la oficina de seguridad de Yahoo, confrontó directamente a Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA), sobre la construcción de ‘llaves maestras de oro’ para permitir que el Gobierno pudiera ‘descifrar’ casi cualquier información.



Ese mismo año, Stamos entró a Facebook.

Ahora, casi tres años después de estar a la cabeza de la ciberseguridad de Facebook, Alex Stamos se despidió señalando: "Si bien he disfrutado mucho este trabajo, ha llegado el momento de dejar mi puesto como Director de Seguridad en Facebook". Y agregó: "Es fundamental que nosotros, como industria, cumplamos con nuestra responsabilidad colectiva de considerar el impacto de lo que construimos".

Hasta ahora, se desconoce quién sería el reemplazo de Alex Stamos en la compañía.



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @mariapaulinaar