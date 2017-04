Los peros que tiene la subasta de la banda de más cobertura en el país

Los interesados por la banda de 700 MHz, la porción del espectro que permite mayor despliegue de la red 4G en zonas apartadas del país, se dieron cita este martes en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (Mintic), para dar a conocer sus comentarios sobre el borrador de resolución que presentó el Gobierno Nacional el pasado 7 de febrero y que plantea las reglas de juego para la subasta.

Tanto Tigo-UNE como Telefónica mantienen su posición al afirmar que existe concentración en el mercado de datos móviles por parte de Claro, razón por la que no es viable adjudicar esa parte del espectro.



De hecho, son enfáticos al decir que el sector atraviesa un momento difícil, teniendo en cuenta que la industria ha decrecido en los últimos dos años.



Para Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Colombia, es importante que todos los competidores puedan competir en igualdad de condiciones.



“Necesitamos una cancha equilibrada para competir. La misma CRC identificó que hay un operador dominante que influye en los precios del consumidor, y que hoy tiene el 60 por ciento de los ingresos y del tráfico en el negocio de voz y de datos”. Cataldo también aseguró que en este momento los operadores no necesitan de esa banda “porque el último espectro (AWS y 2.600 MHz) que se licitó hace tres años, hoy está al 60 por ciento de su capacidad planificada porque los usuarios no recambian sus teléfonos”.



Voceros de Telefónica expresaron que “esta subasta debe tener en cuenta la situación de concentración que hoy se presenta en el mercado colombiano. No es posible adelantar este proceso, si no se toman medidas específicas que puedan dar una luz clara sobre la situación de competitividad”.



Por su parte, Claro expresó preocupación porque, según la compañía, el Gobierno Nacional “juega un doble papel (regulador y competidor) al ser dueña del 32,5 por ciento de Colombia Telecomunicaciones (Telefónica)”.



Pero Juan Sebastián Rozo, viceministro general TIC, dijo que el Mintic no interviene en ninguna decisión de Telefónica. “La participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones es un hecho claro y público. La cartera TIC se mantiene ajena a cualquier tipo de análisis sobre ese particular”, agregó.



Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones, expresó que la adjudicación de la banda de 700 MHz es urgente para la economía digital. “A como dé lugar necesitamos que esto se dé este año. Esta subasta representará $ 400.000 millones para Colombia”, dice.



El Ministerio TIC estima que a final de año se pueda adjudicar esa porción del espectro.



TECNÓSFERA