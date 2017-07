¿Qué implicaciones tiene para un país que se prohíban las VPN?

Rusia acaba de promulgar una ley que prohibirá el uso de las redes privadas virtuales (VPN), una tecnología que se usa para navegar anónimamente pues permite conectar uno o más computadores a una red privada (que puede estar en otro país) utilizando internet. El gigante tecnológico Apple, por su parte, también retiró las VPN de su tienda de aplicaciones en China.



Básicamente estas redes permiten la navegación anónima para acceder a un sitio como si se estuviera en otro país donde hay menor censura. Pero, ¿qué otros usos tienen las VPN y qué implicaciones tiene su prohibición?

Según Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, las VPN “abren un canal de comunicación entre la máquina y esa página a la que quieren entrar pero a través de otro servidor. Al prohibirlas lo que se busca es limitar el acceso a diferentes tipos de sitios web que los gobiernos consideran que no deberían acceder”.



De acuerdo con Iván Camilo Castellanos, consultor experto en seguridad de la información de ETEK International, “las VPN no dejan huella de dónde estás navegando, qué estás haciendo y con qué sitios están haciendo alguna conexión”, añade.



Pero otro de los usos que las empresas les dan a las VPN es utilizarlas para conexiones remotas que faciliten las prácticas de teletrabajo. “Te conectas a un servidor de tu oficina, puede ser un hardware o un enroutador, y accedes a todos los recursos que hay en ella”, explica Castellanos, quien agrega que “dentro de los buenos usos también existen conexiones de protección que se utilizan dentro de las redes internas para evitar ser víctima de ataques de espionaje”.



Desde el punto de vista malicioso, señala el experto, se pueden usar para hacer transacciones maliciosas y ataques ubicados. “Puedes hacer conexiones a los tipos de páginas web maliciosas sin que otros sepan que lo estás haciendo o saltarte los controles de seguridad, incluso los que tienen la misma compañías”, afirma.



Leonid Levin, director del comité de política de información de la Duma de Rusia, dijo que la ley no pretende imponer restricciones a los ciudadanos respetuosos de la ley, sino que sólo pretende bloquear el acceso a "contenidos ilegales", según un reporte de la agencia de noticias RIA.



Castellanos asegura que por un lado con estas medidas “los gobiernos están intentando proteger a los usuarios para que no entren a sitios maliciosos y para que cumplan con la legislación y por otro lado se está dando un espacio para que el gobierno y las personas que controlan este tipo de navegación sepan que están haciendo los usuarios, comprobar a qué sitios pueden navegar y a cuáles no. No te están permitiendo el uso libre del internet, ni tener acceso a todas las redes, lo que de una u otra manera va en contravía de lo que es el internet, un mundo libre al que puedes tener acceso a cualquier tipo de información en medio de la globalización”.



Por otro lado, los proveedores de VPN acusaron a Apple de ceder a la presión de Pekín de cumplir con sus estrictas regulaciones para el ciberespacio. Pekín ha cerrado decenas de proveedores con base en China y se ha enfrentado a servicios en el extranjero en su intento por aumentar su control sobre el internet, especialmente antes del congreso que tendrá en agosto el Partido Comunista.



ExpressVPN dijo el sábado que recibió una notificación de Apple en la que le dijeron que su software sería retirado de la China App Store "porque incluye contenido que es ilegal en China".



"Nos decepciona este hecho porque representa la medida más drástica que ha tomado el gobierno chino a la fecha para bloquear el uso de VPN, y nos preocupa ver que Apple esté ayudando a los esfuerzos de censura de China", dijo ExpressVPN en un comunicado.



De acuerdo con los expertos, la medida significa que existen algunas apps que no están permitidas, según la localización geografía y la connotación. Frente a esta situación Gutiérrez explica que “si el gobierno dice que no pueden utilizar ese tipo de apps, Apple tiene que retirarlas para seguir operando en ese país”.



TECNÓSFERA