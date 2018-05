¿Se le cae el internet en algunos puntos de su casa o de su oficina?

¿Le ha pasado que hay una parte de la casa o de su oficina donde no le coge el internet y se ve obligado a moverse para poderse conectar? ¿Y si pudiera extender la conexión WiFi a cada rincón de su hogar, oficina o cualquier lugar que desee garantizando una conectividad igual de fuerte? Esta es la premisa que promete la tecnología de Mesh Networking (que en español significa redes de malla).



Se trata de un sistema que está compuesto por varios nodos, que son los equipos o los puntos de acceso a wifi, los cuales se ubican en diferentes lugares de la casa para garantizar el acceso a una conectividad robusta y consistente.

Eso quiere decir que ya no tendría un solo router sino que se necesitarían varios dispositivos en el espacio. Esto, si se tiene en cuenta que en ocasiones el mismo equipo no es capaz de soportar el tráfico generado por una gran cantidad de dispositivos conectados, lo que hace que algunas veces la conexión sea intermitente o no llegue a todos los espacios.



La diferencia con los repetidores que actualmente existen en el mercado y que permiten amplificar la señal a diferentes puntos, es que en este caso si un usuario se aleja de un nodo y se acerca a otro, la conexión al segundo equipo se realizará automáticamente, sin necesidad de que se tenga que hacer una configuración manual para poderse conectar.



Compañías como Google, Qualcomm, Linksys, Asus y Samsung ya incluyen en su portafolio el servicio de sistemas WiFi basados en redes de malla.



La posibilidad de que el sistema detecte congestión en la red y la opción de balancear el tráfico entre distintas bandas de frecuencia son algunas de las ventajas que ofrecen las redes de malla.



“El usuario simplemente usa su dispositivo, y si por ejemplo, está haciendo una videollamada puede moverse libremente por el lugar donde esté instalada esta red mesh de manera que esta videollamada no se interrumpa y no se corta. El usuario tendrá una experiencia como si fuera una sola red en su casa u hogar “, explica Hamilton Mattias, director de producto de conectividad para Latinoamérica de Qualcomm.



No obstante, Julio Cesar García, coordinador del laboratorio de electricidad y electrónica de la Universidad Nacional, Sede Manizales, explica, que “entre más sensores o más elementos de red haya, se necesita un protocolo mayor” por lo que “se requieren nuevas técnicas de modulación y codificación” para prevenir que haya una baja en el ancho de banda o una menor velocidad transmisión. “Tiene que haber una política de tráfico bastante existente”, agrega el experto.



Aunque es una alternativa atractiva para los hogares, García destaca que este tipo de sistemas podrían ser mucho más útiles en las industrias. Por ejemplo, “en centros hospitalarios donde hay reubicación de pacientes constantes, donde se necesita hacer monitoreo a personas que tienen sensores inalámbricos, se requeriría una mayor cantidad de puntos de conexión”, dice.



Mattias destaca que a estos equipos también se les puede agregar los protocolos necesarios para soportar una red de Internet de las Cosas (IoT) y proporcionar así la conexión de este tipo de dispositivos.



“Esos equipos que hacen la parte de mesh ya están distribuidos por el hogar, entonces es muy sencillo añadir a esos equipos los protocolos de iOT, y no solamente la conexión a wifi”, dice Mattias.



Además, añade el ejecutivo, es posible integrar a ese mismo nodo la capacidad de reconocimiento de voz por lo que en un solo equipo se tendrían todas las funciones integradas de wifi mesh, protocolos iOT y asistente personal.



TECNÓSFERA